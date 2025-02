Quasi amici, film su Canale 5 con Omar Sy

Sabato 15 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30, Quasi amici (titolo originale – Intouchables), è una commedia francese del 2011 distribuita da Medusa e prodotto da Quad Productions, Chaocorp e Gaumont, è diretto da Olivier Nakache ed Eric Toledano. Questo duo di registi ha sempre collaborato insieme e, tra i loro lavori più recenti, troviamo Un anno difficile e The special Fuori dal comune.

Il cast di Quasi amici include François Cluzet, vincitore nel 2007 del Premio César come miglior attore per l’interpretazione in – Non dirlo a nessuno. Tra le sue pellicole più recenti c’è Un métier sérieux. L’altro protagonista, Omar Sy, ha ottenuto il Premio César nel 2012 come miglior attore per il suo ruolo in Quasi amici. Oltre a questo, l’attore è noto per la sua partecipazione alla serie TV Lupin e per aver recitato in pellicole come The Killer e Due agenti molto speciali 2 . Completano il cast Anne Le Ny, Clotilde Mollet e Christian Ameri.

La trama del film Quasi amici: ispirato a una storia vera

Quasi Amici racconta la storia dell’improbabile amicizia tra Driss, un giovane di origine senegalese appena uscito di prigione, e Philippe, un ricco tetraplegico in cerca di un assistente. Driss, interessato solo a ottenere una firma per mantenere i benefici assistenziali, si presenta da Philippe senza intenzione di lavorare.

Sorprendentemente, il suo atteggiamento disinvolto colpisce Philippe, che decide di assumerlo. Sebbene inizialmente riluttante, Driss cambia approccio con il tempo, creando una connessione profonda con Philippe. Driss tratta Philippe senza pregiudizi, aiutandolo a distrarsi dalla sua condizione e a ritrovare piccoli piaceri della vita.

Tra momenti spensierati e confidenze personali, Philippe racconta del suo incidente, della moglie defunta e della figlia adottiva Elisa, con cui ha un rapporto complesso. Confida inoltre di scrivere a una donna, Éléonore, senza averle mai mostrato il viso per paura del rifiuto; Driss lo sprona ad affrontare le sue insicurezze. Philippe, a sua volta, introduce Driss alla musica classica e stimola il suo talento nella pittura astratta, portando Driss a vendere un’opera per 11 mila euro. La loro amicizia supera le differenze sociali e fisiche, trasformandosi in un legame di profonda stima e solidale complicità.