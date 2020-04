Quasi amici/ Video, su Canale 5 il film con Omar Sy (oggi, 10 aprile 2020)

Quasi amici va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2011 in Francia dalla casa cinematografica Gaumont mentre per quanto concerne la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata gestita dalla Medusa Film. La regia di questo a pellicola è stata condivisa da Eric Toledano e Olivier Nakache i quali si sono occupati anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura, il montaggio è stato realizzato da Dorian Rigal Ansous e le musiche della colonna sonora portano la firma del nostro Ludovico Einaudi. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Francois Cluzet, Omar Sy, Ann Le Ny, Audrey Fleurot, Alba Gaia Bellugi e Clotilde Mollet.

Quasi amici, la trama del film

Ecco la trama di Quasi amici. Un ricco imprenditore francese, per via di un terribile incidente stradale, è rimasto tetraplegico per cui è costretto a vivere sulla sedia a rotelle. Per soddisfare tutte quelle che sono le sue esigenze personali nel corso della quotidianità, ha deciso di prendere in considerazione l’idea di avere una sorta di badante che possa occuparsene in prima persona. Alla sua porta bussano tantissime persone vestite in maniera impeccabile e che sembrano essere in possesso di tutte le professionalità necessarie per offrire un servizio di alta qualità, ma l’attenzione del ricco imprenditore si rivolge un ragazzo di colore il quale ha come principale obiettivo quello di ottenere la firma del documento con cui si attesta che lui abbia preso parte a questo colloquio di lavoro e che l’esito sia stato negativo. Firmando questo documento la sua famiglia avrà diritto comunque ad un servizio assistenziale sotto forma di Bonus benzina che viene erogata dagli enti previdenziali e sociali. Il ragazzo si dimostrA estremamente rozzo sia nel modo di vestire che nel modo di interagire, ma il ricco imprenditore viene catturato dei suoi modi di fare per cui lo invita a presentarsi la mattina seguente. Il ragazzo, come d’accordo, si presenterà il mattino seguente presso la casa dell’imprenditore e qui gli verrà offerta la possibilità di occuparsi del ricco imprenditore oppure di ottenere la firma di quel documento con cui continuerà a percepire l’assegno mensile. Il ragazzo accetterà e tra lui e lo stesso imprenditore si instaurerà un bellissimo rapporto di amicizia che porterà i due a vivere dei momenti davvero lieti come mai avevano avuto nel corso delle rispettive vite.

Video, il trailer di Quasi amici

