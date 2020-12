Quasi amici/ Video, su Canale 5 il film con Omar Sy (oggi, 27 dicembre 2020)

Quasi amici (Intouchables) va in onda oggi, domenica 27 dicembre, alle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di una pellicola francese del 2011 diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano. Si tratta di un duo di cineasti collaudato, che ha lavorato insieme per diversi film: da Troppo amici (Tellement proches, 2009) a Samba (2014), da C’est la vie – Prendila come viene (Le sens de la fête, 2017) fino al più recente The Specials – Fuori dal comune (Hors normes, 2019). I due registi trattano temi piuttosto impegnati, come l’autismo, l’immigrazione, la clandestinità e la disabilità. In Quasi amici Nakache e Toledano curano anche la sceneggiatura.

Le musiche sono invece composte da Ludovico Einaudi, pianista e compositore italiano, specializzato non solo nel genere classico, ma anche in stili più contemporanei, come il pop, il rock e la world music. Nel corso degli anni ha composto le colonne sonore di numerosi film e ha pubblicato una serie di album da solista di pianoforte e orchestra.

Quasi amici, la trama del film

Quasi amici ha come protagonisti Philippe Pozzo di Borgo (François Cluzet) e Bakari “Driss” Bassari (Omar Sy), che non potrebbero essere più diversi tra loro. Il carcere, gli espedienti, i sussidi statali e un difficile rapporto con la famiglia sono il pane quotidiano di Driss, un ragazzo nero e rozzo. La sua vita cambia bruscamente quando incontra Philippe, un miliardario paraplegico che lo sceglie come aiutante personale.

Driss ha il compito di stargli sempre vicino e aiutarlo a spostarsi, lavarsi e a fare la fisioterapia. Nel corso del tempo la frizzante personalità di Driss emerge e diventa così un elemento disturbante e di rottura nell’ambiente invece austero in cui è cresciuto e vissuto Philippe. Tra i due, nonostante le diffidenze iniziali, si creerà un solido e sincero legame di amicizia. La pellicola si conclude con delle immagini dei veri protagonisti della storia, da cui è tratto il film.

