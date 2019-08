Quasi sposi/ Su Canale 5 il film con Andrew Walker (oggi, 30 agosto 2019)

Quasi sposi andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, alle ore 16.30. La trama parla di un film romantico del 2015 diretto e prodotto da Michael Scott ed interpretato da Arielle Kebbel, Andrew Walker, David Haydn-Jones e Jaclyn Smith. Si tratta di una pellicola romantica adatta soprattutto a un pubblico giovane e femminile. La mancanza di attori di un certo calibro e una sceneggiatura trita e ritrita però danneggiano l’opera che comunque rimane un bel passatempo in una serata come questa di fine estate.

Quasi sposi, la trama del film

Ora è il momento di passare alla trama di Quasi sposi. Georgie Dwyer (Arielle Kebbel) è una giovane infermiera che sta per sposarsi con Phillip Hamilton (David Haydn-Jones). Poco prima delle nozze però Georgie si lascia assalire dai dubbi. Sente che fra lei e Phillips manca qualcosa e sua madre e la futura suocera non sono di certo d’aiuto, con le loro petulanti insistenze e il loro continuo intromettersi nella vita della coppia. Quasi per caso Georgie conosce Luke (Andrew Walker), un giovane ed estremamente affascinante ex architetto, nel resort dove si terrà la cerimonia e dove sta aspettando Phillip. Luke ha abbandonato la carriera per vivere in modo più semplice e spontaneo, ed è l’esatto opposto di Phillip, chirurgo plastico interamente votato al lavoro. Mentre Georgie e Luke sono costretti a trascorrere insieme qualche giorno all’interno del resort, il loro rapporto cresce e la donna comincia a chiedersi se Phillip sia davvero la scelta giusta per il suo futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA