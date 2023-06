Quattordicesima in arrivo: a italiani 14 mld/ 51% spese per vacanze, 14% per salute

Tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio arriverà la quattordicesima per circa 10 milioni di italiani. Le mensilità in più, secondo le stime effettuate da Confcommercio sulla base di un sondaggio condotto da Ipsos, avranno un valore totale di circa 14 miliardi di euro. La spinta andrà a incrementare principalmente gli introiti del settore del turismo.

Shell rimanda transizione energetica/ Nuovo CEO investe 40 miliardi in petrolio e gas

Ai consumi secondo quanto appurato dovrebbero essere destinati circa 6,8 miliardi del totale a disposizione. I risultati del questionario rivelano che oltre la metà del campione (il 51%, ovvero 3,7 miliardi di euro) destinerà il denaro in questione per le spese necessarie per le vacanze di famiglia, in Italia o all’estero. Una parte, di 1,1 miliardi di euro, dovrebbe essere dedicata esclusivamente ai figli, con centri estivi e vacanze studio. Il 25% degli intervistati invece ammette di avere intenzione di utilizzare questi fondi (circa 1,8 miliardi di euro) per lo shopping, approfittando dei saldi estivi. Un ulteriore 18% (per circa 1,3 miliardi di euro) se ne servirà per l’acquisto di altri prodotti.

CONSUMI, BUCO DA 20 MILIARDI/ "Colpa di tassi e inflazione, va ridotto il cuneo fiscale"

Quattordicesima in arrivo: a italiani 14 mld, ecco come verranno spesi

La quattordicesima tuttavia non sarà utilizzata dalle famiglie esclusivamente per concedersi qualche momento di relax o dei piccoli sfizi. In molti, infatti, attendono la mensilità in più per spese obbligate che rimandano da tempo. Circa 4,7 miliardi di euro verranno impiegati per saldare dei conti in sospeso. Per il 21% si tratta di debiti non ben specificati, mentre per il 15% di mutui e finanziamenti (con un aumento rispetto allo scorso anno in virtù dell’aumento dei tassi di interessi).

Non possono essere estromesse dalle stime, purtroppo, le spese connesse alla sanità e alla salute. Il 14%, per oltre 1 miliardo di euro, ammette di avere necessità di utilizzare il denaro in questione per curarsi. Infine, circa 1,5 miliardi di euro andranno nel risparmio, in modo da alleggerire il peso delle difficoltà economiche dei prossimi mesi.

ITA/ "Per Lufthansa il costo del personale non è un problema"

© RIPRODUZIONE RISERVATA