La quattordicesima mensilità nel 2025 – come di consueto – si differenzia in base ai beneficiari. I pensionati possono riceverla a patto che il loro reddito sia al di sotto di una determinazione somma (in riferimento alla rivalutazione annuale), mentre i lavoratori dipendenti potranno percepirla solo se il loro CCNL lo prevede.

L’arrivo della 14esima in busta paga oppure nel cedolino previdenziale è stimato tra il mese di giugno e quello di luglio. Alcuni beneficiari, non tutti, potrebbero percepire un importo più elevato sulla base del loro reddito finanziario annuale.

Maggiorazione sulla quattordicesima 2025 ma non per tutti

La prima maggiorazione sulla quattordicesima mensilità del 2025 è prevista ai pensionati che percepiscono un cedolino tra l’1,5 e le 2 volte del trattamento minimo (che al giorno d’oggi è fissato a 563,74€). Prima che la Legge di Stabilità nel 2017 approvasse tale cambiamento, la platea di beneficiari era più ristretta.

Coloro che non hanno ricevuto l’indennità ma credono di averne diritto, possono far richiesta con l’apposito modulo e servizio di ricostituzione della pensione. La pratica può esser trasmessa telematicamente e autonomamente al portale INPS, o in alternativa rivolgendosi ad un patronato o CAF.

Per poter percepire l’indennità – previo consenso contrattuale – dall’INPDAP, dall’INPS e dall’ENPALS, i pensionati devono avere almeno 64 anni d’età e fino ad un massimo corrispondente a 2 volte il trattamento minimo.

Metodo di calcolo della quattordicesima 2025

Per determinare la somma specifica all’interno della 14esima mensilità è importante considerare gli anni lavorati (e considerare quanti contributi sono stati maturati), il salario percepito e la propria posizione “lavoro autonomo o subordinato).

Anni di contributi previdenziali Limite di reddito (2025) Somma quattordicesima Dipendenti fino a 15

Autonomi fino a 18 Fino a 11.766,30€ 437€ Dipendenti fino a 15

Autonomi fino a 18 Da 11.766,31€ a 15.688,40€ 336€ Dipendenti oltre 15 fino a 25

Autonomi oltre 18 fino a 28 Fino a 11.766,30€ 546€ Dipendenti oltre 15 fino a 25

Autonomi oltre 18 fino a 28 Da 11.766,31€ a 15.688,40€ 420€ Dipendenti oltre 25

Autonomi oltre 28 Fino a 11.766,30€ 655€ Dipendenti oltre 25

Autonomi oltre 28 Da 11.766,31€ a 15.688,40€ 504€

La quattordicesima mensilità ai pensionati arriverà quasi sicuramente ad aprile 2025, mentre ai lavoratori – se previsto dai termini contrattuali – potrebbe esser retribuita tra giugno e luglio.