Quattro Passi, l’amore per la cucina come tradizione di famiglia

Quattro Passi è il ristorante di Fabrizio Mellino, ai vertici della classifica campana delle stelle Michelin. Con la bellezza di tre stelle all’attivo, i Quattro Passi si è recentemente confermato miglior ristorante della sua regione. Un traguardo incredibile per la famiglia Mellino, che da oltre quarant’anni porta avanti con passione un progetto che mira a rinnovarsi e ad innovarsi, senza mai dimenticare la tradizione.

E grazie agli insegnamenti del nonno, l’attuale chef patron Fabrizio Mellino gestisce l’attività con le idee chiare e grande tenacia. Perché tutto cominciò in piccolo, quarant’anni fa, con il nonno di Fabrizio che aveva allestito una piccola rivendita di uova autoprodotte. Aprì poi una pizzeria, chiamata appunto A Quattro Passi. Dalla pizzeria al ristorante, con Antonio ed ora il figlio Fabrizio completamente immerso nella gestione di un locale di grande nomea.

Quattro Passi, ristorante tre stelle Michelin: un’affascinante viaggio nel mondo della cucina

Insomma, è una storia che profuma di tradizione ed eccellenza quella di Fabrizio e la sua famiglia, come testimoniano appunto le tre stelle Michelin che i Quattro Passi ha conquistato e preservato nel corso degli anni. E lo chef patron Fabrizio è pronto ora ad abbracciare nuove sfide per il futuro, che esaltino quello che viene definito a tutti gli effetti “un tempio della cucina mediterranea”.

Sì perché al ristorante Quattro Passi non ci si ferma mai in superficie, il viaggio culinario intreccia culture e palati differenti. A tavola ci sono Italia, Francia e Asia, in una fusione di elementi che promette di lasciare i suoi ospiti a bocca aperta. Sarà davvero così? Provare, per credere. E per vivere un momento indimenticabile di vera cucina.

