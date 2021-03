“Que reste-t-il de nos amours” perché è la canzone segreta di Franca Leosini/ “Era..”

“La canzone segreta si chiama ‘Que reste-t-il de nos amours‘, una canzone che piaceva molto alla mamma di Franca” Lo racconta Riccardo Cocciante in un filmato in onda a Canzone Segreta, il nuovo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi. È proprio il noto artista a cantare questa canzone a Franca Leosini, accompagnato da un grande amico della conduttrice, Massimo. “Conosco Franca da tanti, tanti anni. – ha raccontato l’uomo – È una donna eccezionale, una donna che con poche parole ti fa capire che ti è vicina, ed è una grande amica. Io l’ho incontrata diverse volte a Capri, ed è una donna serena, tranquilla ma sempre con i suoi dossier in mano.” Così ha ricordato un aneddoto legato proprio al brano citato: “Ad una cena di alcuni anni fa c’è stato un sottofondo musicale ed era ‘Que reste-t-il de nos amours’. Lei si bloccò quasi un attimo, poi cominciò un po’ a cantarla e lì ho visto una Franca emozionata, che riviveva i ricordi legati alla canzone.” ‘Que reste-t-il de nos amours’ è dunque una canzone che per la Leosini trasuda ricordi di infanzia ma anche di vita, in particolar modo legati alla sua mamma.





