Queen Lear/ Su Rai 2 l’interessante documentario turco

Queen Lear, film di Rai 2 diretto da Pelin Esmer

Queen Lear andrà in onda oggi, venerdì 1° luglio, su Rai 2 a partire dalle ore 22.20. Kralice Lear è stato girato nel 2019 da Pelin Esmer, regista e sceneggiatrice turca. Tra i principali lavori si ricordano Koleksiyoncu: The Collector, Oyun, 10 to 11, Watchtower, Something Useful. Esmer si è aggiudicata alcuni premi come l’Yilmaz Güney Award all’ Adana Golden Boll Film Festival 2006 per il documentario Oyun e il premio per il miglior film e la miglior sceneggiatura all’Adana Golden Boll Film Festival 2009 per 10 to 11.

Il documentario Queen Lear è prodotto da Dilde Mahalli e Pelin Esmer. Il cast del film è composto da attrici turche, ossia Ümmü Kurt, Zeynep Fatih, Fatma Fatih, Cennet Güneş, Erkan Güzel, Hüseyin Arslanköylü, Behiye Yanık e Ahmet Aksoy.

Queen Lear, la trama del film

In Queen Lear siamo negli anni 2000 un gruppo di contadine delle montagne della Turchia meridionale ha dato vita a un gruppo teatrale, che è diventato il soggetto del documentario, The Play. Nel film le donne mettevano in scena la loro vita quotidiana nel villaggio e questo gioco ha mutato per sempre le loro esistenze. Infatti, hanno proseguito l’esperienza della recitazione con un adattamento del Re Lear di Shakespeare.

In Queen Lear, tra le strade polverose e pericolose delle montagne della Turchia, le vite di queste donne diventano un tutt’uno con l’universo di Re Lear. Nel documentario si condividono i pensieri più intimi del gruppo tutto al femminile, che esterna i propri pensieri sull’amore, la morte e la vita in generale.

