Queen Lolly, fidanzata Master Kg/ “Mi ha detto di abortire, ma…”

Queen Lolly è la fidanzata di Master Kg, il cantante e disc jockey sudafricano diventato famoso per il grande successo di “Jerusalema” con cui ha conquistato le classifiche di mezzo mondo. Un successo professionale che però non va di pari passo con la sua vita privata visto che, dopo la relazione con la collega Makhadzi, Master Kg si è unito Queen Lolly con cui si è incontrato per la prima volta tra il 2017 e 2018. Inizialmente lei ha cercato di coinvolgerlo in una collaborazione musicale, ma durante quel periodo i due erano separati: lui a Pretoria, mentre lei a Durban. I due si sono frequentati pur mantenendo relazioni con altre persone, ma a far scalpore è stata la notizia condivisa da Lolly che ha raccontato di essere rimasta incinta del cantante. La notizia della gravidanza non è stata presa molto bene dal cantante di Jerusalema che ha invitato la compagna ad abortire. Una scelta che Lolly ha avallato complice anche il periodo di lockdown a causa del Coronavirus.

Master Kg di Jerusalema e la storia con Queen Lolly

Nonostante questa tragica decisione, Queen Lolly e Master Kg hanno continuato a vedersi e frequentarsi fino a quando Lolly è rimasta incinta per la seconda volta. Anche questa volta il cantante di Jerusalema l’ha invitata ad abortire, ma la cantante ha deciso di proseguire da sola la gravidanza chiudendo ogni rapporto con lui. “Sono rimasta incinta due mesi fa e quando gliel’ho detto, mi ha detto di abortire” – ha raccontato alla stampa la cantante che ha proseguito dicendo – “gli ho chiesto perché lo stesse facendo, quando avevo sopportato tutto ciò che mi aveva già fatto passare, incluso uscire con un’altra donna e renderlo pubblico. Ci sono molte donne diverse con cui è stato mentre mi chiedeva di essere paziente con lui”. Alla fine anche la seconda gravidanza di Queen Lolly non è andata a buon fine per cause naturali come ha raccontato proprio la cantante: “ho affrontato tutto da sola. Ho avuto un aborto spontaneo e lui non c’era, anche se sapeva cosa era successo”.

