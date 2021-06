Quel Bambino non sarà mai tuo/ Su Rai 2 il film con Emanuelle Vaugier (4 giugno)

Quel Bambino non sarà mai tuo va in onda su Rai 2 a partire dalle 21.20 di oggi, 4 giugno 2021. Il secondo canale del servizio pubblico italiano trasmetterà il thriller, uscito in piena pandemia nell’aprile del 2020. La pellicola è stata firmata dal regista Damian Romay con Emmanuelle Vaugier e Hannah Bamberg nel ruolo di protagoniste e Josh Ventura, Daniel Contois e Susan Gallagher ad arricchire il cast. Si capisce ampiamente che ci troviamo di fronte a un film per la tv con tutti i suoi punti deboli e le sue mancanze. Nonostante questo sono diversi i momenti in cui la tensione prende il sopravvento e riesce a regalare al pubblico situazioni molto intriganti.

Quel Bambino non sarà mai tuo, la trama del film

Il film Quel Bambino non sarà mai tuo vede come protagonista la giovane Tracy, una ragazza che per un caso fortuito si ritrova incinta in maniera inaspettata e senza un soldo da parte in vista della futura maternità. La prospettiva di diventare madre spaventa Tracy, convinta di non essere ancora in grado di potersi occupare di un bebé e desiderosa di interrompere la sua relazione con il suo fidanzato. Il ragazzo infatti è un vero e proprio scapestrato immaturo e sicuramente non pronto alla responsabilità genitoriale.

Tracy decide dunque di affidare il bambino in adozione immediatamente dopo il parto. La coppia prescelta come affidataria del bebé vuole che Tracy trascorra il tempo che la separa dal parto in casa insieme a lorocon loro La coppia prescelta per l’adozione vuole che Tracy si trasferisca a vivere da loro. Tracy all’inizio accetta in maniera entusiasta, ma dopo qualche tempo emergeranno moltissimi problemi. Le nevrosi della coppia futura affidataria del bambino è infatti affetta da tantissime nevrosi che mettono a repentaglio non soltanto l’incolumità del prossimo bambino, ma anche della stessa Tracy.

