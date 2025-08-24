Quel bravo ragazzo, in onda questa sera su Italia 1 con la regia di Enrico Lando: Herbert Ballerina è Leone Cosimato

Quel bravo ragazzo, film del genere commedia, che va in onda il 24 agosto alle 23.25 su Italia 1, è diretto da Enrico Lando su una sceneggiatura a più mani su un soggetto di Gianluca Ansanelli, Ciro Zecca e Andrea Agnello. Oltre ai tre scrittori del soggetto la sceneggiatura è opera anche di Herbert Ballerina e del regista Enrico Lando.

Gli interpreti principali del film Quel bravo ragazzo sono Herbert Ballerina che è Leone Cosimato, Ninni Bruschetta: che dà il volto a Enrico Greco, Enrico Lo Verso che interpreta il personaggio di Salvo La Mantia, Tony Sperandeo che è Vito Mancuso, Daniela Virgilio nella parte di Sonia Morbelli, Giampaolo Morelli che è Alfonso Marino e Ernesto Mahieux nei panni di Genny Russo. Altri interpreti sono Luigi Maria Burruano che presta il volto a don Ferdinando Cosimato, Mario Pupellache interpreta don Alfredo Costabile e Maccio Capatonda che è don Isidoro.

Quel bravo ragazzo, la trama: un boss mafioso…

La vicenda narrata nel film Quel bravo ragazzo parte dalla rivelazione della presenza di un figlio illegittimo che un boss mafioso riceve sul letto di morte. Il figlio è il boss è felice della notizia e chiede a Enrico greco, il suo avvocato, di portarlo da lui e poi prepararlo in modo da diventare, alla sua morte il suo successore, guidando l’organizzazione della malavita.

Per rintracciare il figlio vengono incaricati due uomini di fiducia del boss, Salvo La Mantia e Vito Mancuso. Il figlio illegittimo, Leone, è un ragazzo ingenuo che vive da sempre in un orfanotrofio guidato da Don Isidori parroco alquanto bizzarro di un paese siciliano. La sua vita si anima quando Leone scopre di non essere orfano e i due uomini del boss lo portano al suo capezzale.

Un incontro che si rivela velocissimo in quanto leone, inavvertitamente schiaccia i tubi del respiratore del padre e lo uccide, diventando così il nuovo boss dell’organizzazione mafiosa. I due scagnozzi si trovano a dover addestrare Leone, un compito difficile anche per l’ingenuità del ragazzo che ha anche addosso un rosario con una cimice che monitora tutte le sue azioni e che Sonia Morbelli, un’agente di polizia in incognito gli ha messo fingendosi sua mica durante il funerale del padre. Leone, in modo involontario, al momento dell’elezione del capo dei capi permette l’arresto di tutti i capi banda e inoltre non è ricambiato in amore da Sonia. Per questo lascia tutto e torna a stare all’orfanatrofio.