Quel certo non so che/ Su Rete 4 il film con Doris Bay e James Garner

Quel certo non so che, film di Rete 4 diretto da Norman Jewison

Quel certo non so che va in onda oggi, mercoledì 26 ottobre, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1963 da Ross Hunter e Martin Melcher e diretta da Norman Jewison. Tra gli attori principali del cast spiccano Doris Bay, James Garner, Elliott Reid e Arlene Garner. Il film nasce come rivisitazione dell’opera letteraria realizzata da Larry Gelbart, con modifiche nella sceneggiatura apportate da Carl Reiner.

Vendetta/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e Mike Tyson

Nonostante il budget ridotto per la realizzazione della pellicola, il titolo è ancora oggi considerato tra le migliori commedie romantiche dell’epoca, con un incasso stimato oltre i 10 milioni di dollari. Le riprese del film sono state eseguite totalmente negli studios con scenografie artificiali. Non sono ravvisabili numerosi errori dal punto di vista del montaggio e della continuità, salvo una menzione riportata sul quel che riguarda una scena in particolare. L’errore riguarda la prima apparizione televisiva della protagonista; mentre Beverly è alle prese con il nervosismo del momento, in due diverse inquadrature è possibile vedere due uomini alle sue spalle che al cambio successivo spariscono in maniera inspiegabile.

Chisum/ Su Rete 4 il film con Forrest Tucker e John Wayne

Quel certo non so che, la trama del film

Al centro delle vicende di Quel certo non so che troviamo Beverly Boyer, una tranquilla casalinga, sposata con un medico particolarmente rinomato di nome Gerald. La quotidianità di Beverly fatta principalmente di mansioni di casa può finalmente ottenere una svolta grazie ad una inaspettata opportunità lavorativa. La donna infatti, dopo aver partecipato ai casting senza alcuna pretesa e aspettativa, viene scelta come volto principale per un estratto pubblicitario dedicato ad uno spettacolo televisivo intitolato Happy Soap. Grazie anche al supporto del marito, Beverly accetta la parte superando le difficoltà iniziali in maniera brillante nonostante la pochissima esperienza nel settore.

Poirot: carte in tavola/ Su Rete 4 il film con David Suchet

Dopo essere stata notata dalle emittenti, riesce ad ottenere un contratto di oltre 80 mila dollari all’anno con l’opportunità di prendere parte a numerosi altri spot televisivi. La donna chiaramente accetta ma la società che gestisce il suo lavoro inizia a richiedere prestazioni decisamente fuori dalla portata della casalinga, poco avvezza al mondo dello spettacolo. Nel frattempo, anche il marito che era stato fin dall’inizio suo sostenitore inizia ad avvertire fastidi e gelosie per il troppo tempo dedicato al nuovo lavoro. Inizia così un periodo burrascoso per la coppia che valuta seriamente la possibilità di lasciarsi visti i forti contrasti. Alla fine, è Gerald a fare il primo passo e abbandona Beverly dedicandosi ad una vita dissoluta nel tentativo di attirare la gelosia della donna e convincerla a lasciare il suo lavoro nel mondo della televisione. Dopo svariati tentativi andati a vuoto, la donna torna sui suoi passi e capisce quanto per lei sia più importante la stabilità e serenità familiare piuttosto che la fama televisiva, tornando così ad essere una semplice casalinga.











© RIPRODUZIONE RISERVATA