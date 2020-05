Quel certo non so che/ Su Rete 4 il film con Doris Day (oggi, 6 maggio 2020)

Pubblicità

Quel certo non so che va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1963 con la regia affidata a Norman Jewison, il soggetto è stato scritto da Larry Gelbart e Carl Reiner con quest’ultimo che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Milton Carruth, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Russell Metty e le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Frank De Vol e Arnold Schwarzland. Nel cast sono presenti Doris Day, James Garner, Arlene Francis, Edward Andrews, Reginald Owen e Zasu Pitts.

Quel certo non so che, la trama del film

Ecco la trama di Quel certo non so che. Una donna svolge una vita praticamente dedita a quelle che sono le tante competenze della casa. Infatti riesce a mantenere pulite come meglio non si potrebbe tutte le varie zone della propria abitazione partendo dalla cucina fino ad arrivare alla propria camera da letto. Inoltre ha saputo educare in maniera incredibile i propri figli e soprattutto riesce a costringerli nell’utilizzare il sapone per migliorare la propria igiene personale. Questa capacità di saper invogliare i propri figli nell’usare il sapone e quindi nel pulire accuratamente tutte le zone del corpo con detergenti appropriati viene notata da un pubblicitario il quale vede in lei una possibile fonte di guadagno per quanto concerne la realizzazione di spot pubblicitari. In particolare l’uomo presenta la donna la possibilità di poter far carriera e di sfruttare le sue competenze domestiche per invogliare le famiglie nell’acquisto del sapone e di altre tipologie di prodotti.

La donna avendo molto tempo libero durante le interminabili giornate che il marito trascorre in ufficio decide di accettare la proposta e di mantenerla per il momento nascosta allo stesso marito. Incredibilmente ottiene grandissimo successo come testimonial pubblicitario e questo rappresenta per lei una vera e propria carriera in tale settore che lei non avrebbe mai immaginato ed osato sperare. I guadagni sono decisamente rilevanti il che permettono alla donna di fare una vera e propria sorpresa al marito acquistando e facendo installare nel giardino di casa una meravigliosa piscina dove la famiglia può ovviamente rilassarsi durante le giornate di caldo afoso. Tuttavia il marito messo davanti a questa incredibile novità e soprattutto preoccupato dai rapporti che la moglie deve intrattenere con altre persone ed in particolar modo con uomini non vede di buon occhio la cosa ed anzi cerca di ostacolare in ogni modo. Non mancheranno i motivi di litigio sullo sfondo di una storia molto divertente e tutta da seguire.



