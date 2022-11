Quel certo non so che/ Su Rete 4 il film con Doris Day

Quel certo non so che, film di Rete 4 diretto da Norman Jewison

Quel certo non so che andrà in onda oggi, 16 novembre 2022, su Rete 4 nel pomeriggio a partire dalle ore 16.50. Il film è uscito negli Stati Uniti del 1963, The thrill of it all in lingua originale, è un film commedia diretto da Norman Jewison e scritto da Carl Reiner, scrittore e attore noto per la partecipazione alla serie di film di Ocean’s eleven e Toy story, nonché padre del regista Rob Reiner. Il film Quel certo non so che vede come protagonista, nei panni di Beverly Boyer, Doris Day: attrice di grande popolarità tra gli anni ’50 e ’60 che, l’anno dopo il film, tornerà a lavorare col regista Jewison nel film Non mandarmi fiori! Al suo fianco nel cast troviamo anche James Garner, Arlene Francis, Edward Andrews, Reginald Owen, ZaSu Pitts, Elliot Reid, Alice Pearce, Kym Karath e molti altri ancora.

Critica e pubblico sono generalmente d’accordo nel considerare il film Quel certo non so che un prodotto ben riuscito sotto diversi aspetti e anche a distanza di decenni. Al netto di qualche stereotipo figlio del proprio tempo, ad essere elogiata è in particolare l’attrice protagonista, particolarmente azzeccata per questo tipo di commedia.

Ad essere apprezzate sono anche diverse frecciatine satiriche che con la sua trama il film lancia al mondo della televisione, che nei primi anni ’60 iniziava a divenire quell’ambiente di maschere e sotterfugi che verranno raccontati da numerosi film e serie tv nei decenni a seguire. Si può dire che la popolarità del film sia in parte sovuta alla stessa Doris Day, che in quegli anni, con la sua carriera musicale e cinematografica, godeva di una notorietà che l’ha portata a essere un’icona del mondo dello spettacolo del secolo scorso, tanto da essere menzionata, tra le altre, nelle canzoni Dig it dei Beatles e la celeberrima Wake me up before you go-go degli Wham!.

Quel certo non so che, la trama del film

La trama ddel film Quel certo non so che ruota attorno alla vicenda di Beverly Boyer, una tipica casalinga americana degli anni ’60 alla quale viene offerta l’opportunità di lavorare nel mondo della televisione, recitando in alcune pubblicità. La sua carriera nel settore televisivo inizia a prendere piede, tanto che la protagonista ha sempre meno tempo per dedicarsi alle faccende domestiche che era solita svolgere, nonché dedicare sempre meno attenzioni ai figli e al marito.

Quest’ultimo, interpretato da James Garner, per far scattare la gelosia della moglie, e far sì che torni da lui, inizia a frequentare la sua segretaria, convincendo così la protagonista a tornare alla sua vita familiare di tutti i giorni. Si tratta sicuramente di un film molto delicato sotto diversi punti di vista anche per la presenza di argomenti che ruotano attorno al mondo rosa.

