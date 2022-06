QUEL GIORNO TU SARAI/ Mundruczó riflette sull’eredità della Shoah

Kornél Mundruczó è tra i registi più interessanti del panorama europeo. Pieces of a woman ha tracciato un solco nella sua cinematografia. Quel giorno tu sarai rappresenta un ulteriore step nel percorso, un film in grado di confrontarsi con l’eredità della Shoah attraverso la storia di una famiglia nell’arco di tre generazioni. Prodotto da Martin Scorsese, è ora disponibile in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital.

SINOSSI – Una famiglia attraverso tre generazioni si confronta con l’eredità della Shoah, dalla nascita miracolosa di Éva in un campo di concentramento fino alla vita quotidiana del nipote Jonas e di sua madre nella Berlino multietnica di oggi.

“Ogni nuovo film di Mundruczó e Wéber arriva come un salutare shock per gli spettatori e per chi fa cinema: si tratta di due autori che non smettono mai di avventurarsi in territori inesplorati. Con Quel giorno tu sarai riescono a drammatizzare il movimento stesso del tempo, il modo in cui ricordiamo e il modo in cui dimentichiamo“. Parola di Martin Scorsese. Ed è difficile non condividere il pensiero del maestro, considerando lo spessore della nuova pellicola del regista ungherese.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2021, Quel giorno tu sarai è un ritratto intenso, un’indagine su memoria e identità. Un punto di vista originale per raccontare il dramma della Shoah, senza filtri e con grande vigoria artistica. Il regista opta per diversi strumenti espressivi per amplificare sentimenti ed emozioni, affiancato da un maestro della fotografia come Yorick Le Saux. Un’opera potente, da non perdere.

Quel giorno tu sarai di Kornél Mundruczó è disponibile in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital

