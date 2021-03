Quel maledetto colpo al Rio Grande Express/ Su Rete 4 il film con John Wayne

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express va in onda oggi, 27 marzo, dalle ore 16:55 sul canale Mediaset Rete 4. Si tratta di una pellicola di genere western che ha debuttato internazionalmente nell’anno 1973. Il regista del film è Burt Kennedy che si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura per quest’opera. Il cast del film contiene al suo interno numerosi volti noti come John Wayne, che figura anche in veste di produttore della pellicola, Ann Margret, Rod Taylor, Ben Johnson e Bobby Vinton. Le musiche sono state realizzate da Dominic Frontiere mentre la fotografia è stata curata da William H. Clothier.

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Quel maledetto colpo al Rio Grande Express. Una donna di nome Lily ha deciso di adottare una falsa identità. Questa donna molto furba infatti, dice di essere Belinda Lowe, adorata moglie di Matt Lowe che era conosciuto come un noto rapinatore di banche. Prima della sua morte, Matt decise di nascondere una grande quantità di oro che aveva accumulato dopo aver messo a segno una grande rapina al treno Rio Grande Express.

Belinda quindi, decide di affidarsi a Lane, un esperto cowboy ed alla sua compagnia per riuscire a recuperare l’oro. Gli obiettivi della donna inizialmente sembrano essere nobili, vale a dire quello di ristabilire l’onore del marito e donare tutta la somma alla compagnia dei treni. Tuttavia, nulla è come sembra.

Lane e i suoi compagni accettano l’incarico ma quello che sembrava essere un semplice lavoro per loro, si dimostrerà un incarico davvero difficile. Tra scontri a fuoco e colpi di scena inaspettati, Lane dovrà cercarne di uscire vivo da quella situazione e allo stesso tempo dovrà smascherare quelle che sono le vere intenzioni di Belinda Lowe. Un film avvincente e trascinante, che può essere amato da chiunque, non solo da coloro appassionati di western d’epoca.

