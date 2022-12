Quel Natale che ci ha fatto incontrare/ Su Rai 2 il film con Anita Brown

Quel Natale che ci ha fatto incontrare, film di Rai 2 diretto da Paul Ziller

Quel Natale che ci ha fatto incontrare va in onda oggi, 26 dicembre, a partire dalle ore 15.25 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2019 e diretto da Paul Ziller.

Il regista del film Quel Natale che ci ha fatto incontrare ha selezionato per il progetto nomi emergenti come Anita Brown, Jon Cor, Merritt Patterson e Toby Levins. Il film è una realizzazione televisiva destinata alle famiglie e basata sul periodo natalizio.

E’ stata infatti distribuita in Italia per la prima volta proprio in prossimità delle feste nel 2020. Le riprese del film Quel Natale che ci ha fatto incontrare sono state realizzate coinvolgendo principalmente le reali località e zone dell’area urbana di San Francisco, con piccole scene realizzate negli studios.

Quel Natale che ci ha fatto incontrare, la trama del film

La storia a tema natalizio di Quel Natale che ci ha fatto incontrare si concentra sullo scontro imprevisto per una coppia consolidata, proprio in prossimità delle feste. Sophie, una giovane fotografa prodigio, decide di posticipare tutti i suoi impegni a San Francisco per progettare le festività in compagnia del suo fidanzato Brent. Inizia quindi ad organizzare il tutto, dalla sera alla cena, compresi tutti gli arredi per abbellire la casa per le feste. Non si aspetta però che l’uomo che tanto ama ha preso una scelta totalmente opposta.

Nel pieno dei preparativi, Brent infatti trova il coraggio di dire la verità alla sua compagna; aveva ricevuto una ambiziosa ed unica proposta lavorativa dalla Cina. L’unica condizione sarebbe stata quella di recarsi presso il Paese asiatico per tutta la durata delle feste. Inoltre, aggiunge con leggera esitazione di aver accettato ritenendo troppo importante l’opportunità. La donna cade nella disperazione e al termine di una discussione piuttosto accesa scappa via, per pensare sul da farsi. Dopo aver sbollito la rabbia prende in tutta fretta le valigie e decide anche lei di partire, non avendo nulla da fare da sola a San Francisco.

Per l’occasione parte per la sua città di origine per trascorrere le festività con la nonna e aiutarla nella sua attività lavorativa. Tra sorrisi e impegni, ha modo di conoscere un tenero bambino di nome Troy che spesso di ritroverà ad accudire con estrema gioia. Ciò che non si aspettava però, è che da lì a poco avrebbe perso la testa per lo zio del bambino, di nome David.

L’uomo inizialmente fingerà di non provare particolare interesse per la donna, divertendosi nello stuzzicarla in tutti modi senza dimenticare la cura per il piccolo Troy. Dopo poco tempo però, anche lui non riuscirà più a nascondere l’affetto crescente e la volontà di raccontare tutto il suo amore nei confronti della giovane fotografa. Per Sophie il tutto non sarà comunque semplice; il pensiero nei confronti di Brent e le sue attività lavorative localizzate a San Francisco risultano un ostacolo di non poco conto. Seppure convinta che l’attuale fidanzato non facesse per lei, il dubbio resta la gestione della sua carriera sempre più in crescita nella città statunitense. Nonostante le paranoie, alla fine riuscirà ad unire le due cose vivendosi a pieno lo straordinario sentimento con David.

