Quel Natale che ci ha fatto incontrare/ Su Rai 2 il film con Terence Kelly

Quel Natale che ci ha fatto incontrare andrà in onda su Rai 2 alle 14 nella fascia pomeridiana di oggi, 25 dicembre, ed è stato diretto da Paul Ziller nel 2019. La pellicola televisiva che si pone come un classico film natalizio vede la presenza nel suo cast di Kwesi Ameyaw, Merritt Patterson, Toby Levins, Terence Kelly, Luke Roessler, Jon Cor, Paula Shaw, Chelsea Gill, Claude Knowlton, Briana Skye e Richard Lett.

Quel Natale che ci ha fatto incontrare, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Quel Natale che ci ha fatto incontrare. Sophie, la protagonista del film, vive la sua vita da fotografa professionista e per le vacanze natalizie decide di tornare nella città della sua infanzia per fare visita alla nonna e passare con lei le feste. Lasciata San Francisco poiché il suo fidanzato è partito accettando un lavoro in Asia, si imbatte in un vicino di casa della nonna, David, di cui lentamente inizia ad innamorarsi.

Se non bastasse a complicare ancora di più le cose comincia anche ad affezionarsi al figlio dell’uomo, Troy, a cui fa temporaneamente da tata. Sophie che si è presa questi giorni di vacanza anche per prendersi cura di stessa e capire cosa fare della sua vita si ritrova dunque catapultata in un momento di grande incertezza: lasciarsi andare per trovare magari nuovamente l’amore oppure tornare a San Francisco per continuare la sua carriera da fotografa senza pensieri?



