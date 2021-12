Quel Natale che ci ha fatto incontrare/ Su Rai 2 si sognano già le feste

Quel Natale che ci ha fatto incontrare, film su Rai 2 diretto da Paul Ziller

Quel Natale che ci ha fatto incontrare va in onda oggi, domenica 5 dicembre, a partire dalle ore 14 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film tra il drammatico e il sentimentale prodotto negli Stati Uniti nel 2019. La pellicola è stata diretta da Paul Ziller con la collaborazione di Jon Cor e Merritt Patterson e distribuito da Hallmark Channel.

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express/ Su Rete 4 un western di John Wayne

La tv di Stato ci fa entrare all’interno del clima natalizio a un paio di settimane dalle festività. Si sorride e ci si commuove senza trovarsi di fronte a un film troppo impegnato.

Quel Natale che ci ha fatto incontrare, trama: una scelta particolare

Il film Quel Natale che ci ha fatto incontrare si articola intorno alla vita di una giovane professionista della fotografia, Sophie, che per lavoro ha scelto di allontanarsi dalle sue radici. Per le festività natalizie decide però di tornare nella città dove è nata e cresciuta anche per aiutare la sua anziana nonna. Una volta tornata nel suo paese natale, conosce il vicino di casa di nome David; nonostante venisse da una recente relazione terminata a causa del trasferimento in Asia del suo ragazzo, molto presto sente di provare qualcosa di speciale per il vicino di casa della nonna.

Octopussy Operazione piovra/ Su Rete 4 Roger Moore è James Bond

Inoltre, la giovane fotografa inizia a dilettarsi come tata del figlio, Troy, iniziando a stabilire con il ragazzo un legame di grande affetto. Da questo momento in poi inizia un momento di vera e propria crisi esistenziale per Sophie. Aveva scelto di fare visita alla nonna per ritrovare spensieratezza, ma si ritrova in una situazione che la mette davanti ad una scelta piuttosto ardua. Da un lato il suo percorso lavorativo e le sue ambizioni professionali che la portano verso San Francesco, dall’altro la possibilità di tuffarsi in una nuova esperienza sentimentale con David.

LEGGI ANCHE:

Dragon Trainer/ Su Rete 4 il film d'animazione per grandi e piccini

© RIPRODUZIONE RISERVATA