Quel Nostro Piccolo Segreto/ Su Rai 2 il film con Sarah Butler (oggi, 18 giugno)

Quel Nostro Piccolo Segreto sarà trasmesso oggi, 18 giugno, dalle ore 15:25 su Rai 2. Si tratta di un film per la televisione che appartiene al genere Thriller. Il regista di questo film, uscito nell’anno 2017 si chiama David Winning mentre la sceneggiatura è stata curata da Christie Will Wolf. All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Sarah Butler, Marcus Rosner, Peter Benson, Arlo Hajdu, Miranda Frigon, Jay Hindle e Maria Turner. La fotografia del film è stata curata da Anthony C. Metchie mentre le musiche sono state realizzate da Shane Chestnut.

The Dissident/ Video, diretta streaming del docufilm su La7 (oggi, 17 giugno 2021)

Quel Nostro Piccolo Segreto, Trama del film

E ora andiamo a leggere la trama di Quel Nostro Piccolo Segreto. Laura e Greg sono sposati da circa 10 anni ed hanno anche un figlio. Tuttavia, nonostante stiano insieme da molto tempo ed il loro rapporto ormai si sia consolidato, i due coniugi non sono felici.

Negli ultimi tempi stanno affrontando un periodo di crisi. Sembra proprio che l’amore tra i due si sia affievolito e non provano più le sensazioni di un tempo. In definitiva, il loro matrimonio è ad un bivio e devono trovare le forze per riuscire a continuare ad andare avanti, prendendo una decisione di comune accordo. Tuttavia, a peggiorare le cose c’è il tradimento di Greg. Per questa ragione, Laura si sente spinta a iniziare una relazione con Elliot un operaio.

Tutti i segreti di mio marito/ Video, diretta streaming film Rai2 (oggi, 17 giugno)

I due sembrano avere sin da subito un ottimo feeling e si affezionano l’uno all’altro. Ad ogni modo, Laura ritorna nei panni di moglie e madre e capisce che la relazione con Elliot non può andare avanti. Per questa ragione, decide di chiudere la relazione. Ma le cose a questo punto prenderanno una piega inaspettata, peggiorando sempre di più.

LEGGI ANCHE:

Ti presento i miei/ Video, diretta streaming del film su Italia 1 (oggi, 17 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA