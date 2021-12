Quel piccolo grande miracolo di Natale/ Su Rai 2 la storia vera di un trapianto

Quel piccolo grande miracolo di Natale, film su Rai 2 diretto da Gary Yates

Quel piccolo grande miracolo di Natale va in onda su Rai 2 oggi, 28 dicembre 2021, a partire dalle ore 14,00. Il film in oggetto è un lungometraggio sentimentale americano, un film tipico del periodo, una commedia romantica e dolce intrisa di magia, diretta nel 2018 da Gary Yates, cineasta che da anni lavora proprio per questa tipologia di cinema domestico, una carriera che l’ha visto protagonista nel drama movie brillante e sentimentale che ricordiamo in Italia con film per la televisione come ‘Una canzone per Natale’, ‘Dolcezze d’autunno’, ‘Una sorpresa inaspettata’, ‘Amore a Harmony Ranch’, ‘Un amore di renna’, dal 2015 ad oggi oltre venti lungometraggi scritti e diretti per il piccolo schermo, anche addentrandosi nell’intricato universo delle serie Tv tra le quali ricordiamo ‘ I misteri di Shadow Island – L’ultimo Natale’ o ‘The Pinkertons’, per la quale ha diretto quattro episodi.

La vera storia di Biancaneve/ Su Italia 1 il film con Miranda Richardson

Quel piccolo grande miracolo di Natale, la trama: la storia vera di Heather Krueger

‘Quel piccolo grande miracolo di Natale’ parla della storia vera di Heather Krueger, una promettente allieva infermiera che, a poche settimane dal Natale, scopre che la sua malattia è giunta al punto finale per il quale solamente un trapianto di fegato potrebbe salvarla da morte certa.

La Magia del Natale/ Su Canale 5 il film perfetto per le feste

La situazione è grave, anche con la consapevolezza che le liste d’attesa anche negli States sono lunghissime per un intervento di questo tipo, ma la magia del Natale si fa sentire e, dopo un esteso volantinaggio nella città alla ricerca di un donatore, o di una donatrice, Heather incontra presso l’ospedale di riferimento il giovane Chris Dempsey, ex marine che, appassionato dalla storia della ragazza, si offre volontario per donarle metà del suo fegato.

L’operazione avviene ma la ragazza, per pagare le spese ospedaliere, deve dare fondo a tutti i risparmi accantonati per i suoi studi medici, quindi rimane senza un dollaro per poter continuare a pianificare il suo futuro, ma ancora una volta il Natale porta nella sua vita quella magia che le serve: Chris Dempsey, proprio lui, organizza un gala di beneficenza nei confronti di Heather al fine di raccogliere la somma necessaria per finanziare ancora gli studi della ragazza.

Cenerentola/ Streaming del film Disney su Rai 1 con Richard McCabe

© RIPRODUZIONE RISERVATA