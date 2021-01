Quella sporca dozzina/ Su Rete 4 il film con Lee Marvin (oggi, 3 gennaio 2020)

Quella sporca dozzina va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 3 gennaio, a partire dalle ore 15:30. Si tratta di una pellicola prodotta nel 1967 grazie ad una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America che ha visto impegnate importanti case cinematografiche come una Metro Goldwyn Mayer mentre la distribuzione nei botteghini italiani è stata curata dalla Warner Bros. La regia di questo film è il risultato un capolavoro per il genere ed è stata curata da Robert Aldrich con soggetto scritto da E. M. Nathanson mentre per quanto riguarda la sceneggiatura c’è stata una collaborazione tra Nunnally Johnson e Lukas Helle. Il montaggio è stato realizzato da Michael Luciano con le musiche scritte da Frank De Vol mentre nel cast sono presenti tra gli altri Lee Marvin, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes e Telly Savalas.

Quella sporca dozzina, la trama del film

In Quella sporca dozzina ci troviamo nell’anno 1944 in Europa in un periodo particolarmente drammatico e decisivo per quelle che sono le sorti del mondo. Infatti la seconda guerra mondiale è in un momento di svolta con le forze alleate che stanno per avere la meglio sull’esercito tedesco ormai confinato sempre di più all’interno del proprio territorio. Le forze naziste controllano ancora gran parte della Francia e soprattutto della costa che bagna l’oceano Atlantico. Siamo nella zona della Normandia dove le forze alleate stanno per programmare mettere in essere uno sbarco che potrebbe cambiare per sempre il corso della storia. Nonostante le forze tedesche siano difficoltà possono contare ancora su numeri molto importanti e risorse quasi illimitate per quanto riguarda armi e mezzi armati. Le forze alleate ed in particolar modo quelle britanniche ed americane stanno valutando un sistema di attacco che possa impedire ai tedeschi di evitare lo sbarco.

Nell’ambito di questa operazione l’esercito americano decide di organizzare una sorta di Task Force speciale che possa occuparsi di una missione molto delicata che riguarda un castello francese nella zona della Normandia in cui sono presenti alcuni dei principali Generali tedeschi. Siccome la missione quanto mai delicata se non disperata l’esercito ed in particolare gli ufficiali decidono di plasmare una squadra composta esclusivamente da Galeotti. L’esigenza di utilizzare criminali permette alle forze americane di non rischiare nemmeno un uomo e soprattutto avere a disposizione degli uomini molto abili nella lotta addestrati opportunamente. Il loro obiettivo sarà quello di riuscire a superare le linee nemiche e quindi raggiungere quel castello dove sono presenti tanti ufficiali tedeschi per ottenere importanti informazioni e soprattutto rendere più complesse i tentativi di difesa della costa da parte dell’esercito nazista. Sarà una missione che vedrà protagonisti 12 criminali che potranno avere condonata loro pena qualora dovessero riuscire nel loro intento. Nel corso della missione che in alcuni frangenti si dimostra disperata soltanto sei di loro riusciranno a raggiungere quel castello e quindi a compiere la missione ottenendo così nuovamente la libertà e la possibilità di ricostruirsi una vita.



