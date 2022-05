Quelle brave ragazze: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti/ Diretta 1a puntata

Quelle brave ragazze: il viaggio on the road di Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti

Questa sera, giovedì 19 maggio 2022, inizia “Quelle brave ragazze”, la straordinaria vacanza on the road di Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti: sei episodi per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go). Lo show, nato da un’idea di Mara Maionchi, porterà in giro per la Spagna le tre amatissime star, che si lasceranno coinvolgere in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze fuori dal comune. Le tre “brave ragazze” potranno così conoscere usanze e culture diverse, ma soprattutto concedersi una vacanza indimenticabile. Fino alla partenza nessuna delle tre è al corrente della destinazione del volo: solo all’arrivo in aeroporto, a Milano, scopriranno che la loro meta è Madrid. Nella Capitale spagnola visiteranno il mercato Barceló e Plaza Mayor.

Quelle brave ragazze: Alessandro Livi tuttofare per le tre star

Dopo la Capitale, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti si sposteranno a Siviglia, nel Deserto di Tabernas, a Granada e infine a Valencia. Le tre star viaggeranno a bordo di un furgoncino leopardato rosa shocking, guidato da Alessandro Livi, 50% italico e 50% iberico. Alessandro le accompagnerà nelle varie missione e sarà per loro intopperete e bodyguard. In ognuna delle tappe si sottoporranno ad alcune prove singolari e gli verrà chiesto di compiere delle missioni che ogni volta dovranno essere immortalate con un selfie: dalla spesa nel mercato all’incontro con un bizzarro supereroe, da un’esibizione di flamenco fino al volo in mongolfiera. Nei sei episodi di “Quelle Brave Ragazze” le tre protagoniste dimostreranno che la voglia di divertirsi e fare nuove esperienze non ha età.

