Venerdì 17 ottobre 2025, in prima serata su Rai 2, alle 21.20, andrà in onda il film Quelli che mi vogliono morto, un action thriller targato USA del 2012. Distribuito dalla Warner Bros, la pellicola ha un cast che vede la presenza di Angelina Jolie che interpreta Hannah Faber, Nicholas Hoult, Finn Little, Aidan Gillen, Medina Senghore.

Il regista è Taylor Sheridan, il cowboy che ha portato il genere western nella Hollywood contemporanea: ha, infatti, diretto serie tv di grande successo come 1883, Yellowstone e il suo prequel 1923, ma anche il film I segreti di Wind River.

Il talentuoso Brian Tyler ha realizzato le musiche, dopo aver lavorato in altri film come John Rambo, I mercenari – The Expendables, Avengers- Age of Ultron, Iron Man 3 e Formula 1, per il quale ha realizzato il Formula 1 Theme.

La trama del film Quelli che mi vogliono morto: un bambino da proteggere dopo l’uccisione del papà

In Quelli che mi vogliono morto, Hannah Faber è una vigilessa del fuoco che lavora in Montana ormai in preda alla depressione dall’incidente in cui sono morti un gruppo di di campeggiatori e un suo collega.

Il destino di Hannah presto si incrocerà con quello di Connor: il bambino si ritrova infatti a fuggire con suo padre Owen da un gruppo di sicari che li vogliono uccidere e che li rintracciano mentre sono in viaggio. Owen prima di morire consegna a suo figlio le prove a carico di Arthur Philip, il mandante degli assassini.

Ad indagare sull’incidente è proprio Hannah, che incontra Connor decidendo di portarlo con sé alla torre di sorveglianza per poi chiedere aiuto.

Dopo aver causato un terribile incendio, i sicari si recano a casa dello sceriffo Ethan dove trovano sua moglie Allison, la quale poi riesce a fuggire. Quando lo sceriffo torna a casa trova i malviventi che lo costringono a portarli direttamente da Hannah e dal bambino, che però riescono a scappare.

I sicari li inseguono e inizia una colluttazione che coinvolge anche Allison, la moglie dello sceriffo Ethan: le due donne avranno la meglio sui sicari e riusciranno a fuggire con il piccolo Connor.