“Quello a Gaza non è genocidio”: Roberto Cenati si dimette/ Presidente Anpi Milano rompe con l’associazione

Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano, si è dimesso. Sono “dimissioni irrevocabili” le sue, annunciate nel corso di una riunione delle sezioni locali dell’Associazione nazionale dei partigiani. Cenati, alla guida dell’Anpi Milano da dodici anni, negli ultimi tempi aveva espresso una linea diversa rispetto a quella assunta dalle sezioni cittadine su temi di politica estera. Nel dettaglio, come spiega Rai News erano differenti le posizioni sul conflitto israelo-palestinesi. Cenati aveva criticato le mobilitazioni filo-palestinesi, scegliendo di non scendere in piazza. Decisione, la sua, che avevano criticato diversi presidenti e militanti locali.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Sabato 2 Marzo 2024

Il presidente aveva inoltre definito “improprio” il termine “genocidio” per il conflitto in corso in Medio Oriente. Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, dopo le dimissioni ha dichiarato: “Le parole di Cenati mi lasciano stupito. L’Anpi fa parte di un’alleanza di associazioni che, dopo un ampio dibattito, ha costruito una serie di parole d’ordine per dar vita alla grande manifestazione nazionale del 9 marzo a Roma. Una di queste è ‘impediamo il genocidio’, frutto di una lunga riflessione. Si tratta di parole che utilizza il Tribunale Penale Internazionale e, dunque, ci siamo semplicemente adeguati a una proposta di buon senso. Vorrei sottolineare poi che impedire significa che non c’è ancora un genocidio in corso, ma c’è il pericolo che accada”.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 2 Marzo 2024

Presidente Anpi: “Cenati in estrema difficoltà”

Nella dichiarazione rilasciata da Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Associazione Partigiani, anche un commento sull’operato dell’uomo a capo della sezione milanese per 12 anni, che oggi ha rassegnato le dimissioni: “Cenati mi pare che sia in estrema difficoltà con le sue sezioni. Ma questo è un problema di Milano su cui non metto becco, visto che siamo un’associazione democratica”. La scelta di Cenati di dimettersi è stata apprezzata dagli attivisti pro Palestina, che nel corso di una manifestazione a Milano hanno gridato al megafono: “Dobbiamo ringraziare il presidente milanese dell’Anpi Roberto Cenati per essersi dimesso per non aver accettato la parola genocidio. Vergogna”.

Estrazione Million Day/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 2 marzo 2024

I manifestanti si sono radunati intorno alle 15 in piazza San Babila. Alla manifestazione, come spiega l’Ansa, hanno partecipato diverse sezioni dell’Anpi, con uno striscione con scritto ‘Stop genocidio a Gaza‘. Dopo le parole pronunciate dai manifestanti in merito a Cenati, alcuni rappresentanti dell’Associazione partigiani hanno applaudito, spiegando che il presidente dimissionario ha “una posizione che noi non condividiamo”, per poi aggiungere: “Meno male che se ne è andato. Da tantissimi iscritti all’Anpi non era più ben visto perché le sue esternazioni erano sempre a favore di Israele che condividiamo se si parla della Shoah, ma in questo momento non è il caso di stare dalla parte di un governo che sta massacrando una popolazione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA