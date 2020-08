Quello che non so di lei/ Video, su Rai 3 il film di Roman Polanski con Eva Green

Quello che non so di lei va in onda su Rai 3 prevede per la prima serata di oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 frutto di una coproduzione tra fra Francia Belgio e Bologna con la regia di Roman Polanski e soggetto tratto dal romanzo scritto da Delphine de Vigan. La distribuzione della pellicola è stata curata dalla 01 Distribution con sceneggiatura realizzata dallo stesso regista in collaborazione con Olivier Assayas, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alexandre Desplat e la scenografia è di Jean Rabasse. Nel cast sono presenti tra gli altri Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Dominique Pinon e Camille Chamoux.

Quello che non so di lei, la trama del film

Ecco la trama di Quello che non so di lei. Nella città di Parigi vive una donna di mezza età dallo straordinario fascino che sta per cimentarsi nella scrittura del suo primo libro. Un libro che lei vuole incentrare su alcuni aspetti riguardanti la sua vita privata ed in particolar modo il rapporto non sempre ideale con sua madre. In questo romanzo ha voluto quindi raccontare tutte le varie sfaccettature del carattere della mamma, ma al tempo stesso anche il loro rapporto spesso contrastante.

Una sorta di affresco anche della sua adolescenza che viene salutato con soddisfazione da parte della casa editrice alla quale si è rivolta e soprattutto dal pubblico permettendo di ottenere quel successo che ha sempre desiderato in ambito letterario. Grazie a questo importante lavoro effettuato, ottiene numerosi riconoscimenti ma il rovescio della medaglia è che ora la sua casa editrice e soprattutto il suo pubblico si aspetta un nuovo lavoro che possa ugualmente appassionare e raccogliere consenso.

Tuttavia, le cose non saranno così semplici come lei vorrebbe in quanto il primo romanzo se da un lato ha avuto il vantaggio di avere successo, dall’altro la sta esponendo ad una situazione assolutamente imprevedibile. In particolare da alcune settimane sta ricevendo una serie di lettere anonime che accusano di aver esposto pubblicamente la propria famiglia e quindi di aver sfruttato quelli che dovevano essere dei sentimenti personali e ben custoditi. Non riuscendo a capire da chi arrivino queste lettere anonime e sentendosi soprattutto sotto accusa, deve fare i conti con il classico blocco dello scrittore ed in particolar modo non riesce a trovare quello spunto necessario per poter sviluppare un nuovo lavoro letterario che possa raccogliere la soddisfazione del pubblico. I

n questa fase di enorme crisi professionale ma anche emotiva, la donna si troverà anche ad avere a che fare con una misteriosa ed affascinante ragazza molto più giovane di lei e che soprattutto sa essere seducente e spontanea. La giovane ragazza dimostra di conoscere nel profondo dell’animo la scrittrice e questo viene sfruttato per dare il via ad una relazione che si dimostrerà da un lato soddisfacente, mentre dall’altra estremamente pericoloso.

