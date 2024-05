QUELLO CHE NON SO DI TE, RAI 2/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Raiplay, oggi 2 maggio 2024

Quello che non so di te, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Proviamo ad ingannare con alcune curiosità i pochi minuti che mancano alla messa in onda della commedia romantica Quello che non so di te, in onda oggi su Rai 2 e in diretta streaming su RaiPlay. Il film è anche presente sulla piattaforma Tim Vision, in abbonamento.. Il film ha un cast di attori giovanissimi e poco noti, principalmente conosciuti per il loro lavoro nella televisione americana, tuttavia tra loro c’è una vera star del cinema, Vanessa Redgrave. L’attrice è stata candidata sei volte al premio Oscar, vincendone uno per il film Giulia, di Fred Zinnemann. È stata legata all’attore italiano Franco Nero, che conobbe sul set del film Camelot e dal quale ha avuto un figlio, Carlo. Dal 1971 al 1986 ha avuto una relazione con l’attore Timothy Dalton, conosciuto per il suo ruolo di James Bond in 007 – Zona pericolo e 007 – Vendetta privata.

Quello che non so di te, diretto da Brian Baugh

Giovedì 2 maggio, in prima serata su Rai 2, alle ore, 21,20, verrà trasmesso il film Quello che non so di te. Si tratta di una commedia romantica, girata nel 2021 e diretto da Brian Baugh che ne ha scritto anche la sceneggiatura. La pellicola si basa sulla storia narrata in un libro edito nel 2011, intitolato There You’ll Find Me, e scritto da Jenny B. Jones.

I protagonisti principali del film Quello che non so di te sono Rose Reid (qui alla sua interpretazione più nota) che interpreta il personaggio di Finley Sinclair, Jedidiah Goodacre (conosciuto per due film della Disney, Zapped – La nuova vita di Zoey e Descendants) nelle vesti di Beckett Rush, e Katherine McNamara che interpreta il personaggio di Beckett Rush.

Altri protagonisti del film Quello che non so di te sono Patrick Bergin nel ruolo di Seamus, Saoirse-Monica Jackson che dà vita al personaggio di Emma Callaghan, Tom Everett Scott nei panni di Montgomery Rush, Judith Hoag nelle vesti di Jennifer Sinclair, Natalie Britton che ha interpretato il personaggio di Gemma Quinlan e la grande Vanessa Redgrave che interpreta Cathleen Sweeney

La trama del film Quello che non so di te: due giovani dalle vite incompatibili si innamorano

Quello che non so di te si basa sulla storia di un’aspirante violinista, Finley Sinclair, che sostiene un’audizione presso un conservatorio di grande prestigio della città di New York. L’audizione purtroppo non va a buon fine e per questo Finley decide di attraversare l’oceano e partire per l’Irlanda per continuare a studiare, ma al suo arrivo nella vecchia Europa accade un incontro inaspettato.

Infatti, mentre si trova a bordo di un aereo diretto nell’Isola di Smeraldo, dove è previsto che si trattenga per sei mesi in un villaggio situato sulla costa, per studiare, conosce una giovane star del cinema, Beckett Rush, che in quel momento si trova sul posto in quanto impegnato a girare delle scene che fanno parte del suo nuovo film, di genere fantasy ed ambientato nel medioevo. Beckett Rush ha una grande fama come “rubacuori”, e tra lui e Finley nasce una storia d’amore.

Finley viene spinta da Beckett a dimenticare il nervosismo che caratterizza la sua vita e a viverla invece giorno dopo giorno. Nel contempo la ragazza, dal canto suo, aiuta Beckett a mettere davanti a tutto quello che lui vuole fare veramente in futuro. L’amore tra i due ragazzi però, vedrà dei giorni molto duri quando arriveranno delle pressioni sulla coppia da parte del mondo dello spettacolo, e in quel momento Finley si chiederà se si sente pronta, per amore, a rischiare la sua routine di tranquillità.











