Quello che non so di te usa i paesaggi dell'Irlanda per raccontare come l'amore tra una violinista e un attore in crisi li aiuta a trovare sé stessi

Quello che non so di te, film su Rai 2 diretto da Brian Baugh

Domenica 16 novembre, la prima serata di Rai 2, alle ore 21, prevede il film americano Quello che non so di te, una commedia romantica del 2021 diretta dal regista Brian Baugh. La sceneggiatura si basa sul romanzo di Jenny B. Jones scritto nel 2011, There You’ll find me.

Fra gli attori principali citiamo Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine MacNamara, la celebre attrice Vanessa Redgrave, gli attori Patrick Bergin e Tom Everett Scott. Il montaggio è di Chris Writt. La sceneggiatura è liberamente tratta dal romanzo di Jenny B. Jones.

La trama del film Quello che non so di te: la ricerca di sé stessi per esprimere il proprio potenziale

In Quello che non so di te, la protagonista Finley Sinclair è una violinista di talento. Dopo un’audizione andata male presso una prestigiosa scuola di musica di New York, decide di lasciare l’America e partire per l’Irlanda, per frequentare un semestre di studi all’estero.

Presso il B&B della famiglia in cui è ospite fa un incontro che le cambierà la vita nel bene e nel male: l’arrogante Beckett Rush, star del cinema che si trova in Irlanda per girare un film, un altro episodio di una telenovela fantasy-medievale.

Nonostante i due siano molto diversi, tra di loro nasce una bella sintonia. I due si compensano: mentre Beckett stimola Finley a ritrovare fiducia nella musica con maggiore consapevolezza e autostima, la ragazza esorta l’attore a uscire dal clichè di idolo delle teenager, lavorando sulla propria personalità.

I problemi nascono quando il padre manager di Beckett comincia a considerare la sua amica come una minaccia, come un ostacolo per la promettente carriera del figlio: allora vedremo Finley cosa sarà disposta davvero a rinunciare e a rischiare per salvaguardare il suo rapporto.