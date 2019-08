Quello che so di lei/ Su Rai 3 il film con Catherine Deneuve (oggi, 22 agosto)

Il film Quello che so di lei è una pellicola di genere drammatico girata in Francia nel 2017. Il film andrà in onda oggi, 22 agosto, su Rai 3 in prima serata alle 21.05. Il titolo originale dell’opera era Sage Femme, il cast vanta nomi di spicco internazionale come Catherine Deneuve, Chaterine Frot, Quentine Dolmaire e Mylene Demongeot. A distribuire il film apparso in tv nel 2017 è stata l’azienda francese Bim Distribuzione ed è adatto ad un pubblico di età superiore ai 13 anni. Il regista della pellicola è Martin Provost che ha dato vita all’opera partendo da un’esperienza della propria vita col fine di omaggiare la levatrice di cui conserva un bellissimo ricordo.

Quello che so di lei, la trama del film

Protagonista de Quello che so di lei è una coppia di donne, Claire (Chaterine Deneuve), un’ostetrica che ama profondamente la sua professione grazie alla quale è riuscita a far nascere moltissimi bambini, ad un certo punto della sua vita incontra Beatrice, la donna che l’aveva fatta soffrire parecchi anni prima, portandogli via il papà. Claire sta attraversando un periodo molto particolare della sua vita, il reparto di maternità dove lavora sta per chiudere, suo figlio, ormai grande, sta decidendo cosa fare della sua vita e deve prendere una svolta. La stessa Beatrice è malata di cancro ma non ha perso la forza e la vitalità che la contraddistinguono. Il regista Provost ha saputo combinare i caratteri unici delle due donne facendoli scontrare ma aggiungendo un pizzico di sana ironia e leggerezza. Il rapporto tra le due donne inizialmente ostili l’una all’altra si trasforma in amicizia, somigliando alcune volte alla complicità tipica del rapporto tra madre e figlia. In questo modo la vita fuori dalle righe di Beatrice che beve, fuma e partecipa anche ad una bisca clandestina con soli uomini, ammorbidisce il carattere duro di Claire che riesce a sciogliersi e comunicare le sue paure.

