Quello che veramente importa/ Su Rai 2 il film con Oliver Jackson-Cohen

Quello che veramente importa va in onda oggi, domenica 17 aprile, su Rai 2 a partire dalle 21.05. Si tratta di una commedia del 2017, distribuita da Mediterranea Production e prodotta da Calcón, ESP-62 Producciones, Topsail Entertainment. La regia è di Paco Arango, dove ha curato anche la sceneggiatura. Il protagonista maschile è Oliver Jackson-Cohen, in 13 anni di carriera ha interpretato 9 film e 4 serie televisive. La protagonista femminile è Camilla Luddington, in 13 anni di carriera ha interpretato 1 film e lavorato in 1 serie televisiva, precisamente Grey’s Anatomy nel 2005. Nel cast troviamo anche Jonathan Price, in 47 anni di carriera ha interpretato 43 film e lavorato in 4 serie televisive. Nel 2020 ha ricevuto una nomination all’Oscar per I due papi. Nel 1995 ha vinto il Festival di Cannes come migliore attore per Carrington. Tra le serie tv più famose nel 2011 ha recitato ne Il trono di spade.

Quello che veramente importa, la trama del film: un giovane operaio

Quello che veramente importa racconta la storia di un giovane operaio di nome Alec interpretato da Oliver Jackson Cohen, che lavora presso un’azienda sull’orlo del fallimento e ripara apparecchi elettrici. La sua vita privata è un po’ movimentata, frequenta donne sposate e si trascina dietro tutte le conseguenze. La sua esistenza è un circolo vizioso fatto di smoderatezza, perversione e disastro assoluto. Un giorno lo zio Raymond interpretato da Jonathan Pryce gli propone di tornare a vivere per un anno in famiglia per ripagare i suoi debiti. Una volta trasferitosi in Nuova Scozia con l’intento di ricominciare una nuova vita, Alec viene messo di fronte a una realtà inaspettata. Cecilia lo aiuta a trovare un nuovo lavoro, ma l’uomo scopre casualmente di avere un dono, quello di guarire le persone. Nella lotta per capire quali davvero siano le sue capacità da guaritore, il destino gli mette di fronte Abigail, una ragazzina ammalata di cancro che gli indicherà qual è la strada che deve percorrere. Senza rendersene conto si troverà a fare i conti con il suo passato, la sua vita attuale, ma soprattutto sarà messo nella condizione di convincere chi è attorno a lui di poter credere in qualcosa che concretamente non può essere spiegato.

