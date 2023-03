Quello che veramente importa/ Trama e curiosità sulla commedia del 23 marzo su Rai 2

Quello che veramente importa, film di Rai 2 diretto da Paco Arango

Oggi, giovedì 23 marzo 2023, in prima serata alle ore 21,20 su Rai 2, andrà in onda il film Quello che veramente importa (The Healer). Si tratta di una pellicola di produzione spagnola, americana e canadese datata 2016, nonché di una combinazione perfetta tra la commedia sentimentale e il genere drammatico. La regia e la sceneggiatura sono opera di Paco Arango, mentre le musiche della colonna sonora sono state composte dal musicista e compositore Nathan Wang.

Nel cast principale della commedia sentimentale Quello che veramente importa figurano, tra gli altri, i seguenti attori: Jonathan Pryce, Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge Garcia e Bryan Downey. Quello che veramente importa ha una durata complessiva di 113 minuti. La pellicola è dedicata a Paul Newman, l’attore e regista premio Oscar che ha realizzato una serie di camp per bambini affetti da gravi patologie. L’organizzazione benefica da lui creata prende il nome di Serious Fun Children’s Network.

Quello che veramente importa, la trama del film

Quello che veramente importa è una commedia sentimentale che andrà in onda oggi, giovedì 23 marzo, su Rai 2 alle 21,20. Il protagonista del film è un giovane di nome Alec, che vive in Inghilterra e conduce una vita al limite: egli, infatti, frequenta solo donne già impegnate e non ha ambizioni lavorative, in quanto si accontenta di lavorare per una società sull’orlo del fallimento. Un giorno suo zio, nell’intento di aiutarlo a cambiare vita, gli propone di ritornare nella sua casa d’origine che si trova in Scozia, in cambio del pagamento di tutti i suoi debiti.

Quando giunge a destinazione, il giovane decide di cercare lavoro grazie anche all’aiuto di Cecilia, una ragazza appena conosciuta. Con sua grande sorpresa, Alec scopre di possedere il grande dono della guarigione, e che la stessa è un’eredità familiare non destinata a tutti i membri della famiglia. Inizialmente scettico, sarà l’incontro con Abigail, una ragazza malata di cancro in fase terminale, a fargli cambiare idea. Il ragazzo riuscirà a comprendere la grande importanza del suo potere e quanto sia appagante poter salvare qualcuno anche senza poter fornire nessuna logica spiegazione.











