Quello che veramente importa/ Video, su Rai 2 il film con Jonathan Pryce

Quello che veramente importa va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 da diverse case cinematografiche grazie ad una coproduzione internazionale con la regia è stata affidata a Paco Arango il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura mentre le musiche della colonna sonora sono state curate da Nathan Wang. Nel cast sono presenti diversi attori internazionali di grande fama tra i quali ricordiamo soprattutto Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington e Jorge Garcia.

Quello che veramente importa, la trama del film

In Quello che veramente importa viene raccontata l’incredibile storia di un ragazzo di nome Alec che intorno al suo trentesimo anno di età decide di trasferirsi e di cambiare completamente vita. Una decisione che viene presa in considerazione anche in ragione di quanto evidenziato da suo zio il quale vorrebbe che potesse vivere insieme a lui in una bellissima cittadina che si trova nella Nuova Scozia. Questo cambiamento stravolgerà per sempre l’esistenza del ragazzo il quale scoprirà delle cose di cui non era a conoscenza e che riguardano non solo se stesso ma anche e soprattutto le tradizioni della sua famiglia. Per puro caso scopre direttamente da suo zio di come la sua famiglia sia depositaria di un incredibile potere che permette di guarire le persone. Un potere che si è mantenuto inalterato di generazione in generazione.

Questo potere si tramanda di nonno in nipote per cui adesso toccherà a lui cercare di sfruttarlo per poter fare del bene in tutte le persone che incontra qualora questo sia in linea con la propria coscienza e con le vicende della Moderna societa. Il ragazzo rimane preoccupato da questa incredibile scoperta e soprattutto non vuole assolutamente seguire quelle che sono attratte le orme del proprio nonno in quanto intenzionato ad avere una vita per così dire più comune ed in linea con quelle che sono le aspirazioni dei suoi coetanei.

Tuttavia questo rifiuto nell’accettare l’incredibile dono di cui è depositario sarà messo fortemente in discussione nel momento in cui incontrerà una giovane e bella donna di nome Abigail. Lui rimarrà colpito fortemente dalla bellezza della donna ma anche e soprattutto dalle vicende che purtroppo la caratterizzano ed in particolar modo per fatto di essere gravemente malata. L’amore per la donna fa cambiare idea al giovane ragazzo il quale si troverà ad effettuare una vera e propria conversione di fede che lo porterà sulla retta strada.

