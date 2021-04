Quello che veramente importa/ Video, su Rai 2 il film con Oliver Jackson Cohen

Quello che veramente importa va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 2 aprile, a partire dalle ore 21:20. Il film è stato realizzato nel 2017 grazie ad una co-produzione che è interessato Stati Uniti, d’America Canada e Spagna. Da segnalare che la pellicola è stata dedicata a Paul Newman in quanto l’attore lanciò una rete mondiale di camping estivi di vacanza gratuita per bambini malati. La regia del film e di Paco Arango il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura mentre le musiche della colonna sonora sono state composte Nathan Wang. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington, Jorge Garcia e Brian Downey.

Quello che veramente importa, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Quello che veramente importa. Un giovane uomo di nome Alec nel giorno del suo trentesimo compleanno decide di seguire il consiglio di suo zio e di lasciare la sua attuale abitazione per andare a vivere nella Nuova Scozia, in Canada. Un posto meraviglioso dove si dovrà consumare il destino di quella che è la sua stessa famiglia. Infatti, quel giovane ragazzo non era a conoscenza del fatto che in realtà lui stesso e tutti i componenti della sua famiglia avessero l’incredibile dono della guarigione. Fino a quel momento aveva sempre vissuto in maniera sregolata non cercando mai un lavoro che potesse permettergli di fare progetti nella sua esistenza e soprattutto non ha mai legato con nessuno, anche in virtù del suo modo di vivere estremamente egoistico.

Quando viene a conoscenza di questo suo dono e del destino che lo attende fatto di grande supporto verso gli altri, si rifiuta categoricamente. Tra le altre cose questo suo dono non è previsto per tutti i componenti della famiglia, ma per uno strano meccanismo è stato scelto e ora ha un’enorme responsabilità.

Il suo atteggiamento cambia in positivo non appena fa la conoscenza della bella Abigail che, oltre a essere estremamente attraente dal punto di vista fisico, è anche alle prese con la fase terminale di un tumore. La conoscenza della donna e la possibilità di disporre della sua straordinaria forza gli permette di fare un passo in avanti importante in un percorso di fede che gli permetterà finalmente di trovare uno scopo nella sua esistenza e di essere utile per gli altri.

Video, il trailer del film “Quello che veramente importa”





