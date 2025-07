Quello strano sentimento è una divertente commedia romantica con protagonista una coppia dello schermo e nella vita: Sandra Dee e Bobby Darin

Quello strano sentimento, film su Rete 4 diretto Richard Thorpe

Mercoledì 23 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, la commedia sentimentale intitolata Quello strano sentimento.

Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 1965 dalla Universal Pictures, con la regia di Richard Thorpe, film maker celebre per aver diretto Elvis Presley in uno dei suoi primi film, ovvero Il delinquente del rock and roll (1957). La colonna sonora è, invece, realizzata da Bobby Darin, cantante italo-americano diventato famoso tra gli anni ’50 e ’60 grazie a canzoni come Beyond the Sea e Mack the Knife.

I protagonisti sono interpretati dallo stesso Bobby Darin e dall’allora moglie Sandra Dee, attrice con cui Darin rimase sposato dal 1960 al 1967. Nel cast anche Donald O’Connor, Nita Talbot e Larry Storch.

La trama del film Quello strano sentimento: l’amore supera le differenze di classe sociale?

Quello strano sentimento racconta la storia di Joan, una ragazza brillante che sogna di diventare un’attrice famosa. La giovane passa da un’audizione all’altra sperando di ottenere finalmente una parte e, nel frattempo, lavora come domestica in un appartamento di lusso di proprietà di un uomo molto ricco e sempre in viaggio per lavoro.

Un giorno conosce Tom, un tipo affascinante, e tra i due scatta subito qualcosa: durante il loro primo appuntamento, Joan gli fa credere che quel bellissimo appartamento dove lavora sia il suo. Peccato che… l’appartamento in questione è proprio di Tom, che era stato lontano per un po’ e ora è tornato senza preavviso.

Capito il malinteso, lui decide di non rivelare subito la verità, ma le cose si complicano quando le bugie iniziano ad intrecciarsi e Joan, pensando di essere stata presa in giro, organizza una “vendetta” originale: invita Tom a cena e lo fa trovare circondato da tutte le ragazze con cui è uscito in passato, scatenando una scena così caotica che persino i vicini chiamano la polizia. Riusciranno i due a superare i vari malintesi e a vivere un’intensa storia d’amore?

