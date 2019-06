Quello strano sentimento/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee (oggi, 5 giugno 2019)

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno 2019, a partire dalle ore 16:45 la messa in onda del film “Quello strano sentimento” (titolo originale: “That Funny Feeling”). Si tratta di una pellicola americana girata è prodotta nel 1965 dalla Universal Pictures con la regia di Richard Thorpe, il soggetto scritto da Norman Barasch e Carroll Moore. I costumi indossati dagli attori sul set sono frutto del lavoro di Jean Louis, la scenografia è stata realizzata da Alexander Golitzen. Nel cast sono presenti attori molto amati all’epoca quali Sandra Dee, Bobby Darin, Donald O’Connor, Nita Talbot e Larry Storch.

Quello strano sentimento, la trama del film

Joan Howell sogna di diventare un’attrice, ma per guadagnarsi da vivere lavora come cameriera nelle ricche case sulla Sessantaduesima strada. In tre occasioni diverse, si imbatte accidentalmente in Tom Milford, un dirigente editoriale di successo, che le chiede un appuntamento. Vergognandosi della sua modesta casa, Joan lo invita nel lussuoso appartamento di uno dei suoi clienti, fingendo che sia suo. Quello che non sa, perché lei e il suo datore di lavoro non si sono mai incontrati, è che l’appartamento è di Tom. Incuriosito e affascinato da Joan, Tom decide di non smascherarla e di stare al gioco, chiedendo ospitalità al suo datore di lavoro Harvey. Quando i due scoprono la verità sulle rispettive identità l’amore è ormai nell’aria…

© RIPRODUZIONE RISERVATA