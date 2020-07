Quello strano sentimento/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee (oggi, 9 luglio 2020)

Quello strano sentimento va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 luglio, alle ore 16:45. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1965 dalla casa cinematografica Universal Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia è stata affidata a Richard Thorpe, il soggetto è stato scritto da Norman Barasch e Carroll Moore mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da David R. Schwartz. Il montaggio è stato eseguito da Gene Milford, le musiche della colonna sonora sono state composte da Bobby Darin ed i costumi di scena portano la firma di Jean Louis. Nel cast sono presenti Sandra Dee, Bobby Darin, Donald O’Connor, Nita Talbot, Larry Storch e Leo G. Carroll.

Quello strano sentimento, la trama del film

Ecco la trama di Quello strano sentimento. Una giovane donna di nome Joan si è trasferita a New York per coronare il suo sogno di diventare una famosa attrice cinematografica e televisiva. Vive in un piccolo appartamento condiviso con una ragazza di nome Audrey che come lei sta cercando in tutti i modi di diventare famosa e di recitare in importanti film cinematografici. Siccome le sue aspirazioni cinematografiche faticano ad essere soddisfatte, la donna deve in qualche modo guadagnarsi da vivere e per questo ha iniziato ad occuparsi degli interventi di pulizia all’interno di appartamenti di persone più facoltose. Spesso si trova a lavorare all’interno di appartamenti vuoti in quanto i proprietari sono alle prese con importanti impegni di lavoro oppure sono fuori città per diverse esigenze. Negli ultimi giorni ha incontrato a più riprese un uomo di nome Tom dal grande fascino e con il quale ha saputo soltanto scambiarsi qualche saluto piuttosto estemporaneo. Un giorno, dopo aver completato gli interventi di pulizia all’interno di un appartamento ubicato nella 62esima strada, prende il proprio taxi per tornare a casa ma sarà protagonista di un curioso incidente stradale con un altro taxi all’interno del quale spunta fuori proprio Tom.

Per i due è amore a prima vista e soprattutto si convincono che questo possa essere un segno del destino sul fatto che debbano condividere la vita insieme. Si fermano in un locale a consumare un drink e durante la conversazione la donna vergognandosi del fatto di lavorare come domestica parla all’uomo di un suo importante ruolo in diversi film cinematografici e di essere di fatto una attrice emergente. Non sapendo peraltro come fare quando l’uomo si fa avanti per accompagnarla davanti all’ingresso della sua casa, finge di abitare in un appartamento ossia quello della 62esima strada contando sul fatto che il proprietario non ritorni prima del mattino successivo proprio come lui stesso che aveva già indicato in una nota. Ironia del destino il proprietario di quell’appartamento è proprio Tom il quale incuriosito dalle parole della donna e soprattutto del suo fascino, decide di stare al gioco fingendo di non essere lui il proprietario dell’appartamento e quindi andando a stare per qualche giorno nell’appartamento di un suo caro amico. Ad un certo punto le bugie di entrambi verranno a galla e seppur metteranno in discussione il loro amore, questo sarà molto più forte in quanto tra di loro è già nata una passione che ha indotto lo stesso Tom a presentare all’amata Joan un’incredibile proposta di matrimonio. Insomma, l’amore sa vincere su tutto anche sulle incomprensioni e sulle piccole bugie.



