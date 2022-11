Quello strano sentimento/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee

Quello strano sentimento va in onda oggi, mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore 16.55 su Rete 4. Si tratta di una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1965 da Harry Keller e diretta da Richard Thorpe. Al progetto hanno partecipato interpreti come Sandra Dee, Donald O’Connor, Nita Talbot e Larry Storch.

Il film Quello strano sentimento è anche noto con il titolo originale That Funny Feeling, nasce da un’idea originale per il soggetto di Norman Barasch in collaborazione con Carroll Moore. La pellicola riscosse un discreto successo in riferimento agli incassi e alla critica del settore. Non a caso, il film ha ottenuto una prestigiosa candidatura ai Golden Globe del 1966 nella categoria di miglior canzone. Nonostante sia un film realizzato molti anni fa si adatta sicuramente a un pubblico anche più giovane che può oltre che trarre degli insegnamenti anche rendersi conto di come erano le cose circa 70 anni fa.

Quello strano sentimento, la trama del film

Al centro delle vicende di Quello strano sentimento vi è una giovane aspirante attrice di nome Joan Howell. Condivide un appartamento dalle modeste condizioni con Audrey, anche lei avvezza al mondo della recitazione e con il sogno di diventare una delle migliori attrici americane. Le condizioni domestiche non giovano alle aspirazioni di entrambe, al punto da vedersi costrette a guadagnare denaro con lavori occasionali. In particolare Joan nel poco tempo a disposizione si guadagna da vivere con le pulizie domestiche per diversi proprietari piuttosto abbienti.

Una sera, di rientro dalla solita giornata lavorativa, è coinvolta in un incidente stradale che fortunatamente finisce meglio del previsto. Infatti, si scontra con un ragazzo piuttosto piacente che aveva avuto modo di incontrare già qualche giorno prima.

I due, inizialmente stizziti, finiscono per andare a prendere qualcosa da bere insieme per conoscersi meglio. La donna però, durante la serata, preferisce evitare il racconto delle sue condizioni economiche piuttosto disagiate limitandosi a raccontare di sé unicamente come attrice. A fine serata Tom si propone di riportarla a casa con la sua auto; chiaramente Joan non voleva ad ogni costo che scoprisse le pessime condizioni della sua casa e per questo decide di farsi accompagnare proprio presso una delle abitazioni dove prestava servizio.

Peccato però che la casa scelta fosse proprio di proprietà del ragazzo che però, dato l’interesse sia fisico che mentale, decide di non svelare alla giovane la verità e di reggere il gioco a sua insaputa. Col passare del tempo i due continueranno a vedersi e conoscersi meglio fin quando entrambi non dovranno cedere alla realtà dei fatti. In particolare, quando Joan scopre che Tom in realtà era a conoscenza di tutto, nutre quasi una sorta di risentimento. Ma dopo la rabbia iniziale, cede alla proposta di matrimonio del ragazzo e dichiara tutto il suo amore felicemente ricambiato.











