Quello strano sentimento/ Su Rete 4 il film cult con Bobby Darin

Quello strano sentimento sarà trasmesso da Rete 4 nel pomeriggio di oggi, martedì 22 dicembre, a partire dalle 16.45. La commedia sentimentale è stata girata nel 1965, è distribuita da Universal e prodotta da Harry Keller per Universal Pictures. Il film nel 1966 ha ottenuto una nomination al Golden Globe per la migliore canzone originale di Bobby Darin che è anche l’attore protagonista della pellicola. Darin fin da bambino soffre di problemi cardiaci, la sua carriera sarà breve, muore a 37 anni dopo un operazione a cuore aperto. In 9 anni di carriera ha interpretato 12 film e ottenuto una candidatura all’Oscar nel 1964 come migliore attore non protagonista per Capitan Newman, riceve 2 nomination Golden Globe e vince nel 1962 un premio come migliore attore esordiente per Torna settembre. I suoi ultimi film sono: Sparatorie ad Abilene e Uno sconosciuto in casa. La protagonista femminile è Sandra Dee, in 17 anni di carriera ha interpretato 22 film e vinto un Golden Globe nel 1958 come migliore attrice esordiente per Quattro donne aspettano. Arriva al successo nel 1959 con Scandalo al sole. La regia è di Richard Thorpe, in 39 anni di carriera ha diretto 64 film. Arriva ad Hollywood con il desiderio di fare l’attore invece finisce dietro una macchina da presa.

Quello strano sentimento, la trama del film;: il sogno di Joan

Leggiamo ora la trama di Quello strano sentimento. Joan Howell (Sandra Dee) aspira a diventare una brava attrice, ma per pagarsi i corsi di recitazione si guadagna da vivere servendo ai tavoli di un locale e occupandosi delle pulizie di un appartamento di proprietà di un uomo ricco, spesso assente per motivi di lavoro. Il destino vuole che Joan conosce Tom e cominciano a frequentarsi, la ragazza però gli mente dicendo che l’appartamento di cui si occupa è suo. In realtà Tom (Bobby Darin) non è altro che il vero proprietario dell’immobile, rimasto in città per un imprevisto. Incuriosito dalla storia che le ha raccontato Joan fa finta di niente e sta al gioco, la verità però esce allo scoperto e Joan si sente offesa perché crede che l’uomo abbia voluto prendersi beffa di lei. Per vendicarsi organizza un brutto tiro: una sera lo ospita nella sua casa per consumare insieme una bella cena che la donna ha preparato, ma quello che non sa Tom è che all’appuntamento troverà tutte le donne con le quali è uscito. La situazione si complica quando i vicini chiedono l’intervento della polizia per gli schiamazzi che provengono dall’appartamento. La serata la compagnia di amici la concludono in questura dove viene spiegato il malinteso e una volta accertata la verità, Joan e Tom coronano il loro amore.

