Quentin Kammermann, chi è il compagno di Myriam Catania/ “Reggiamo perché non viviamo insieme”

Chi è Quentin Kammermann, il compagno di Myriam Catania

Quentin Kammermann è il compagno di Myriam Catania, attrice e doppiatrice che ha ritrovato con lui l’amore dopo la fine del matrimonio con Luca Argentero. Quentin Kammerman è un pubblicitario francese e sta insieme con la Catania dal 2016 dopo essersi conosciuti a Ibiza. “Ci siamo incontrati per caso. Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco”, aveva detto l’attrice tempo fa.

Dal loro amore è nato il figlio Jacques che ha cambiato totalmente la vita di entrambi. Quello tra il pubblicitario francese e l’attrice e doppiatrice è un amore importante che dura ormai da anni, ma qual è il segreto di tale relazione? A svelarlo, in un’intervista, è stata la stessa Myriam Catania.

Myriam Catania e il segreto del rapporto con il compagno Quentin Kammermann

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi a luglio 2023, Myriam Catania, parlando del rapporto con il compagno Quentin Kammermann aveva svelato come sia fondamentale nel loro rapporto non stare sempre insieme. “Se stiamo troppo insieme esplodiamo, abbiamo caratteri molto forti, nessuno dei due ama abbassare la testa”, le parole dell’attrice che ha poi svelato di non vivere con il compagno.

“Stiamo insieme da quasi otto anni ma reggiamo solo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti e indietro. Abbiamo anche provato a vivere insieme in Francia ma ho retto 3 mesi”, ha detto Myriam Catania al settimanale “Oggi” raccontandosi senza filtri e svelando il segreto della durata della sua storia d’amore.











