Quentin Kammermann, compagno Myriam Catania/ Di nuovo insieme: “più forti di prima”

Quentin Kammermann è il compagno di Myram Catania. Terminata la lunga relazione con Luca Argentero, la doppiatrice ha conosciuto nel 2016 il pubblicitario francese: “Io e Quentin ci siamo incontrati per caso a Ibiza. Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me”, ha raccontato lei a Grazia. E ha aggiunto: “Con Quentin è stato un colpo di fulmine. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”. I due dopo poco più di un anno dal loro primo incontro sono diventati genitori di Jaques. Dopo la nascita del figlio, la coppia ha vissuto un periodo di crisi: “Tra noi c’è stato un periodo di crisi molto profonda. Mio marito era tornato in Francia, tra di noi erano subentrati problemi di coppia, problemi personali e anche problemi lavorativi. Il nostro bambino, Jaques, era ancora molto piccolo, per noi è stato un momento terribile e molto complicato”, ha spiegato l’attrice a Verissimo.

Myriam Catania, l'incidente in moto/ "Quattro giorni in coma, un anno senza memoria"

Myriam Catania e Quentin Kammermann: la crisi e il ritorno di fiamma

Lo scorso luglio Myriam Catania e Quentin Kammermann hanno annunciato la fine della loro relazione, dopo sei anni d’amore: “Dopo tante riflessioni e molti tentativi di far funzionare la nostra storia, siamo giunti alla conclusione che non possiamo più crescere come coppia”, ha scritto il pubblicitario francese sui social. Kammermann aveva poi ricordato il primo incontro con l’attrice: “Non c’erano le farfalle nel mio stomaco, bensì aquile. Abbiamo volato alto, non avrei mai pensato che l’amore avrebbe scosso così forte i confini emozionali”. Dopo l’estate i due sono tornati a essere una coppia, lasciandosi così alle spalle la crisi. La famiglia ha trascorso le vacanze a Sabaudia: “A volte, anche quando l’amore sembra essere ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”, ha spiegato Myriam Catania al settimanale Nuovo. L’attrice ha deciso di lasciare Roma e di trasferirsi a Marsiglia.

LEGGI ANCHE:

Jacques Kammerman, figlio Myriam Catania/ "Crescere un uomo mi intriga"Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme/ "Lascio l'Italia per lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA