Quentin Kammermann, compagno Myriam Catania/ “Più forte del mio amore per te…”

Quentin Kammermann non smette di sostenere la compagna Myriam Catania incoraggiandola a non mollare e a lottare per continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Innamoratissimo dell’attrice e doppiatrice che gli ha regalato il dono più prezioso, il piccolo Jacques, Quentin, dopo aver sospreso la fidanzata chiedendole di sposarlo con un megafono e presentandosi in casa per dichiarare il suo amore davanti a tutti, la sta difendendo pubblicamente da chi critica alcuni suoi atteggiamenti. Quentin, solitamente riservato, ha deciso di mettere da parte questo suo lato caratteriale partecipando alla puntata di Non è la D’Urso del 12 ottobre. Insieme a Simona Izzo, ha difeso Myriam dalle accuse di Franceska Pepe parlando della madre di suo figlio “come una persona buona”. Anche sui social Quentin continua ad incoraggiare la compagna dichiarandole puntualmente tutto il suo amore.

Quentin Kammermann e Myriam Catania, dediche d’amore sui social

La pagina Instagram di Myriam Catania continua ad essere attiva e, oltre a chiedere ai fans di votarla affinchè resti nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sta pubblicando anche delle bellissime foto della vita privata di Myriam. Tra gli ultimi scatti spunta una foto con il compagno Quentin Kammermann accompagnata da delle dolcissime parole d’amore prese in prestito da Charles Aznavour. “Più forte del mio amore per te. Il mare, anche se furioso, non avvicinarti. Più blu del blu dei tuoi occhi non vedo niente di meglio. Anche l’azzurro dei cieli“, si legge nella didascalia. “Per Myriam, la mia bionda”, firma poi Quentin ribadendo il forte sentimento che ha provato per Myriam dal primo giorno e che continua a provare. Un sentimento forte e importante, dunque, quello che c’è tra la Catania e il suo compagno e che, presto, potrebbe essere coronato dai fiori d’arancio.





