Quentin Kammermann, compagno Myriam Catania/ “Un poeta maledetto, ma…”

Quentin Kammermann è l’uomo che ha fatto rinascere Myriam Catania e le ha fatto riprovare le emozioni che solo l’amore riesce a dare e che l’attrice non provava più tempo. Luca Argentero resterà per sempre uno degli uomini più importanti della sua vita, ma con Quentin Kammermann, la nipote di Simona Izzo ha sentito nuovamente le farfalle nello stomaco. “Mel 2017 è arrivato Quentin, bellissimo e magnetico. Un poeta maledetto ma con i capelli biondi e gli occhi azzurri”, ha raccontato la Catania ripercorrendo la linea della sua vita nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Quentin, poi, ha donato a Myriam il bene più prezioso, il figlio Jacques che, in soli tre anni, le ha cambiato totalmente la vita facendole provare l’amore vero e incondizionato. Quentin Kammermann, oggi, è il pilastro di Myriam Catania e, sicuramente, lo sarà anche per i prossimi anni.

Quentin Kammermann e la proposta di matrimonio a Myriam Catania

Innamorati e felici, Quentin Kammermann potrebbero presto convolare il proprio amore con il matrimonio. Quentin, dopo aver inviato un videomessaggio alla compagna per rassicurarla e che Alfonso Signorini ha trasmesso in diretta, ha deciso di sorprenderla chiedendole di sposarlo. Munito di megafono, si è presentato fuori dalla casa, chiedendo la fatidica proposta a Myriam che, emozionata e tra le lacrime ha risponsto un grande “sì“. Accanto a Quentin, dunque, Myriam è cresciuta in una grandissima famiglia in cui c’è sempre stato tantissimo amore, è pronta a pronunciare nuovamente il fatidico sì avendo come testimone speciale il suo piccolo ometto, Jacques, di cui sente profondamente la mancanza sin dal primo giorno di permanenza nella casa. Dopo l’incredibile sopresa, Quentin deciderà di sorprendere ancora la compagna presentandosi davanti a lei questa sera per farle una proposta più ufficiale?



