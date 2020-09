Quentin Kammermann, fidanzato Myriam Catania/ “Pensiamo al secondo figlio ma…”

Quentin Kammermann ha ridato speranza nell’amore a Myriam Catania, l’ex moglie di Luca Argentero. I due si sono conosciuti un anno dopo la rottura fra la doppiatrice e l’attore e hanno messo su famiglia. I due infatti hanno un figlio e ne vorrebbero un secondo. “Ci abbiamo pensato”, ha detto lei a Chi, “ma adesso non sono incinta, ho messo solo qualche chilo durante il lockdown”. Anche se in realtà non è la prima volta che la Catania finisce al centro del gossip per via di un pancino sospetto. La stessa cosa era accaduta due anni fa, quando il settimanale Spy aveva ipotizzato che la doppiatrice fosse di nuovo in dolce attesa. All’epoca erano trascorsi solo pochi mesi dalla nascita del primo figlio, Jacques. Con Quentin, Myriam ha però trovato un nuovo equilibrio, anche a livello caratteriale. “Siamo molto simili”, sottolinea, “esuberanti, fra di noi c’è una carica esplosiva”. Come andranno le cose fra loro, ora che Myriam è pronta ad entrare nella Casa del GF Vip 5? Da oggi, lunedì 14 settembre 2020, la coppia dovrà dividersi per forza di cose e non sarà semplice. Soprattutto dopo aver stretto le fila durante la quarantena.

QUENTIN KAMMERMANN, L’INCONTRO CON MYRIAM CATANIA

Sappiamo davvero poco di Quentin Kammermann, il produttore francese che ha rubato il cuore di Myriam Catania. “Ci siamo incontrati per caso a Ibiza”, ha rivelato lei tempo fa a TgCom24, “uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita”. Myriam infatti aveva appena concluso la sua lunga storia d’amore con Luca Argentero. In Quentin ha trovato un uomo capace di ascoltare, simile a lei, vitale. “Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore”, ha aggiunto, “per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”. Sono trascorsi un po’ di anni da quel fatidico incontro e i due hanno subito dato un’impronta speciale alla loro unione, grazie alla nascita del primogenito Jacques. Riusciranno a fare fronte anche alla segregazione di Myriam al Grande Fratello Vip 5? Come sappiamo grazie alle passate edizioni, ogni coppia viene messa alla prova nella Casa, a causa della vicinanza fra uno dei due con gli altri concorrenti in gara.



