Quentin Tarantino, decimo film si chiamerà The Movie Critic/ “Sarà più di un epilogo”

Nelle scorse ore è emerso il titolo del decimo ed ultimo film dell’amato regista americano Quentin Tarantino. Si chiamerà The Movie Critic e le riprese dovrebbero partire a breve. Acclamato per capolavori come Pulp Fiction e C’era una Volta a Hollywood, giusto per citare i primi due film che ci vengono in mente, Quentin Tarantino è pronto al suo “canto del cigno” per chiudere nel migliore dei modi una carriera a dir poco brillante. Attualmente il regista di Knoxville è impegnato nella realizzazione di una serie tv, ma nel contempo ha cominciato a pensare concretamente al suo prossimo film, che come spiegato sopra s’intitolerebbe appunto The Movie Critic. Difficile anticipare qualcosa riguardo alla nuova pellicola, ma non è da escludere che si parli di Hollywood, della realizzazione di un film e della critica verso gli stessilo stesso, magari un film con protagonista un giornalista/critico cinematografico o qualcosa di simile.

Voci sempre più insistenti narrano a riguardo di un film che dovrebbe essere ambientato alla fine degli anni ’70, e il protagonista dovrebbe essere una figura femminile. Secondo alcuni addetti ai lavori, si potrebbe narrare la storia di Pauline Kael, celebre critica cinematografica nei confronti della quale proprio Quentin Tarantino ha più volte espresso grande ammirazione. In merito invece alla produzione, dovrebbe partire nel prossimo autunno, e il film dovrebbe essere distribuito da Sony, anche se ripetiamo, stiamo parlando di semplici indiscrezioni e nulla di ufficiale.

QUENTIN TARANTINO E IL DECIMO FILM: “SARA’ PIU’ DI UN EPILOGO”

“Se pensi all’idea di tutti i film che raccontano una storia, e ogni film è come un vagone ferroviario collegato l’uno all’altro, questo sarebbe in qualche modo il grande culmine dello spettacolo di tutto”, aveva spiegato Tarantino in un’intervista del 2019 riguardo al suo decimo film.

E ancora: “Potrei immaginare che il decimo sarebbe un po’ più di un epilogo”. Parlando nel 2012, quindi ben 11 anni fa, aveva invece spiegato: “Voglio fermarmi a un certo punto. I registi non migliorano man mano che invecchiano. Di solito i peggiori film della loro filmografia sono gli ultimi quattro alla fine. Mi occupo solo della mia filmografia , e un brutto film ne fa tre buoni. Quando i registi diventano obsoleti, non è bello”.

