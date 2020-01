QUENTIN TARANTINO/ Pace fatta con Uma Thurman dopo le accuse di lei

Non si sa molto circa la vita privata di Quentin Tarantino, regista-record di film come Le iene (1992) o Pulp Fiction (1994). Dalla sua biografia risulta che abbia ‘messo la testa a posto’ nel 2018, sposando la cantante israeliana Danielle Pick (figlia del musicista Tzvika Pick), conosciuta nel 2009 e a cui si era legato nel 2016. Nell’agosto 2019, un anno dopo le nozze, i due hanno annunciato la prima gravidanza di lei: Quentin è dunque in procinto di diventare padre per la prima volta. Quanto alle sue precedenti relazioni, si è vociferato a lungo di un suo coinvolgimento amoroso con l’attrice Uma Thurman, oggi ospite eccezionalmente a Che tempo che fa. Le voci, però, sono sempre state smentite: tra i due non c’è stato niente, a parte una forte amicizia. Si potrebbe dire che Uma ha fatto da musa dei film di Tarantino, in particolare di quelli che l’hanno vista direttamente protagonista: Kill Bill: Volume 1 (2003) e Kill Bill: Volume 2 (2004). La loro intesa è andata rafforzandosi proprio sul set di queste due produzioni, anche se – a dire il vero – non sono mancati nemmeno gli screzi.

Le accuse di Uma Thurman a Quentin Tarantino

È il caso di quando Uma Thurman ha accusato Quentin Tarantino di essere stato incauto nel farle girare una pericolosa scena in auto senza l’aiuto di una controfigura. In quell’occasione, sul set di Kill Bill: Volume 2, Uma andò incontro a un brutto incidente, a seguito del quale tirò in ballo anche Harvey Weinstein, tacciando produttore e regista di essere in combutta contro di lei. Tarantino stesso ammise le proprie colpe, specificando che l’incidente è stato ‘uno dei più gravi errori’ della sua vita. Uma l’ha perdonato, e dopo due anni di allontanamento, i due si sono finalmente riavvicinati. Allo scoppiare dello scandalo Weinstein, qualcuno si è fatto venire dei sospetti anche sul regista del Tennessee, che comunque non è stato mai formalmente accusato. Ciò che ha destato scalpore, in fin dei conti, è stata solo la collaborazione tra i due in ambito professionale.

Uma Thurman e Quentin Tarantino, solo amici

Parlando invece dell’amicizia tra Quentin Tarantino e Uma Thurman, c’è da dire che il loro bel rapporto non è stato mai scalfito dai pettegolezzi su un loro possibile coinvolgimento amoroso. È vero: in più di un’occasione, i due sono apparsi molto affiatati. Si pensi alla loro apparizione a Cannes mano nella mano, un gesto equivoco che ha contribuito ad alimentare i sospetti. A seguito di quest’evento, attrice e regista sono stati paparazzati insieme fuori da un locale di Beverly Hills. I rumor si sono appianati solo dopo l’intervento della stessa Thurman, che ha rassicurato tutti sulla natura della loro relazione: amici e basta.



