Quentin Tarantino regista del nuovo videoclip di Vasco Rossi?/ Vera Gemma fa da cupido tra i due

Quentin Tarantino e Vasco Rossi: collaborazione in arrivo?

Vasco Rossi e Quentin Tarantino potrebbero collaborare insieme per la realizzazione del prossimo videoclip del rocker di Zocca. Quest’ultimo, la prossima estate, tornerà ad infiammare l’Italia con una serie di concerti per confermarsi re degli stadi con tutte le date già sold out. Oltre ad attendere il ritorno live di Vasco, il popolo del Komandante di Zocca aspetta anche nuova musica. Solitamente, ogni nuova canzone di Vasco è accompagnata da un videoclip che, stavolta, potrebbe avere una firma davvero d’eccezione.

Amici 23, Petit canta 'Come nelle favole' e fa innamorare Vasco Rossi / Il gesto del cantante sui social

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo nella rubrica “Non tutti sanno che” sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da mercoledì 1 febbraio, a dirigere il prossimo videoclip di Vasco potrebbe essere un registra del calibro di Quentin Tarantino.

Vera Gemma fa da tramite tra Tarantino e Vasco Rossi?

Stando a quello che scrive Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, a fare da tramite tra Vasco Rossi e Quentin Tarantino sarebbe stata Vera Gemma. L’attrice, a Los Angeles dove Vasco trascorre i mesi invernali, avrebbe incontrato sia il rocker italiano che il famoso regista e pare che tra i due sia scoccata la scintilla al punto da aver deciso di collaborare per la realizzazione del prossimo videoclip di Vasco.

Vasco Rossi: "Ho tante preoccupazioni"/ "Felicità? Illusione, l'ho raggiunta solo in alcuni momenti"

“Ho sedotto entrambi con la mia carbonara”, ha fatto sapere Vara Gemma come si legge su Oggi. Sarà, dunque, proprio Tarantino a dirigere Vasco nel prossimo video di una, sua, nuova canzone?











© RIPRODUZIONE RISERVATA