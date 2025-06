La ricetta sta spopolando in rete, ma in realtà non fanno affatto bene alla salute e sarebbe meglio evitare di mangiarli

La preparazione di questi dolci è diventata in poco tempo virale sui social e arriva direttamente dall’America, paese in cui quando si tratta di realizzare qualche dolciume extra calorico sono davvero imbattibili. L’ultima creazione, però, sarebbe molto nociva per la salute. Sebbene pare questi dolci siano squisiti e sono anche molto scenografici, il loro mix di ingredienti non è salutare.

LEGGE SU FINE VITA/ Francia-Italia, il rischio di farne lo scivolo verso un'eutanasia diffusa e "accettabile"

Sono in tantissimi a condividere la realizzazione di questo dolce ed è bastato poco perché i video diventassero virali e questa una vera moda. Prima di realizzarli e mangiarli, però, sarebbe opportuno conoscere come la composizione possa essere nociva per la salute del nostro corpo. Parliamo dei popcorn ai marshmallow, facili e veloci da preparare, dunque alla portata di tutti, anche dei meno esperti ai fornelli.

Attenzione a questi alimenti: più li mangi, più rischi di morire

Popcorn ai marshmallow fanno male? Cosa sapere

Negli ultimi tempi ne parlano tutti, i video della realizzazione dei popcorn ai marshmallow sono praticamente ovunque, c’è chi dopo aver visto i tutorial corre subito in cucina a prepararli e chi invece inorridisce dinanzi a questa “porcheria”. Ad ogni modo, soprattutto i più giovani, pare si divertano a cucinarli e proprio per questo è importante sapere che questi dolci virali fanno tutt’altro che bene.

Sembra un dolce uscito da un cartone animato, allegro, morbido e per farlo non solo servono pochi ingredienti, ma vista la facilità per realizzarli, non sono richieste grosse abilità. Gli ingredienti sono popcorn, marshmallow, sale, estratto di vaniglia e burro. Come prima cosa si devono sciogliere i marshmallow nel burro e con la vaniglia, poi si aggiungono i popcorn, leggermente salati e infine si lasciano raffreddare. Se lo si desidera si possono aggiungere confetti colorati, pezzi di cioccolato e qualsiasi altra cosa si desidera. Il sapore pare che sia molto simile al rice krispies treat, altra ricetta tipica statunitense, sembra che siano buoni, ma altrettanto dannosi per il nostro corpo.

Vaccini Covid: gli effetti avversi nascosti da FDA e CDC/ Pfizer Papers: "74mila retrodatati di vent'anni"

Il motivo? Gli ingredienti sono tutti piuttosto nocivi, partendo dal sale dei popcorn, fino al burro e i marshmallow, che sono ricchi di zuccheri, gelatina animale e additivi. La gelatina generalmente si ricava dalle ossa e dalla cotenna di maiale, che non sarà sicuramente di primo taglio, motivo per cui potrebbe arrivare da allevamenti intensivi.

Se a questo aggiungiamo che sono fatti con una grossa quantità di burro, parliamo di una composizione micidiale. Ancor di più perché la ricetta originale prevede l’aggiunta di farina cruda o preparati per torte in scatola, che se consumati senza essere cotti sono molto rischiosi, poiché potrebbero essere contaminati da batteri come l’escherichia coli, che sono dannosi per il nostro corpo.

Per tutti questi motivi, dunque, sarebbe meglio evitare di mangiare i popcorn ai marshmallow e prepararsi un dolce più salutare e, tra le ricette italiane, ce ne sono tantissimi da provare.