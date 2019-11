Questione di Karma/ Video, su Rai 1 il film con Fabio De Luigi (oggi, 9 novembre)

Questione di Karma va in onda su Rai 1 nella serata di oggi, sabato 9 novembre. La regia è affidata a Edoardo Falcone, nato da una sua stessa sceneggiatura. La pellicola è del 2017 e vede fra i protagonisti principali Fabio De Luigi, Elio Germano, Isabella Ragonese, Daniela Virgilio, Valentina Cenni e Massimo De Lorenzo. Nonostante la candidatura come miglior fotografia a Maurizio Calvesi e miglior commedia a Edoardo Falcone il film non è riuscito a vincere nessun Globo d’oro.

Questione di Karma, la trama del film

La storia che viene raccontata in Questione di Karma è quella di Giacomo, un quarantenne figlio di una ricca famiglia di industriali. Suo padre è morto quando Giacomo aveva solo 4 anni e l’uomo non si è mai ripreso da questa perdita, soprattutto perché la madre si è subito risposata con un uomo molto avido che ha fatto di tutto per estromettere Giacomo dall’azienda di famiglia. Non che a lui importi: infatti è molto più interessato alla filosofia orientale e a questioni spirituali come la reincarnazione, lasciando molto volentieri le questioni di affari alla sorellastra Ginevra. Un giorno scopre che in un piccolo paesino del centro Italia vive un santone in grado di metterlo in contatto con i defunti. Giacomo vorrebbe parlare con il padre e così si reca a trovare questo santone che, per liberarsi di lui, gli dice di essere la reincarnazione del padre di un tale Mario Pitagora. Giacomo si mette subito alla ricerca di questa persona e trova un nullafacente e nullatenente, sempre dedito a piccoli imbrogli per vivere, in crisi coniugale e malvisto anche dai figli. Quando Giacomo confessa di essere la reincarnazione di suo padre, Mario approfitta subito per sfruttare la situazione e farsi prestare molti soldi dall’uomo. Inevitabilmente, però, fra i due nasce anche una profonda amicizia che aiuta molto Giacomo a crescere. Quando scopre, però, che molte delle cose che Mario gli ha raccontato non sono vere, i due litigano. Sarà un’occasione per entrambi per crescere e migliorare. Giacomo incontrerà l’amore, si riavvicinerà alla sorella Ginevra e insieme decideranno di dare una svolta alle industrie di famiglia, realizzando un’impresa etica con entrambi a capo. Mario, invece, imparerà che nella vita l’onestà è molto importante e deciderà finalmente di trovarsi un lavoro e non vivere più alle spalle degli altri. Pur capendo di non essere veramente suo padre, Giacomo cercherà comunque Mario e i due riprenderanno la loro amicizia più forte di prima, questa volta però su basi solide costruendo un rapporto paritario.

Il trailer di Questione di Karma





