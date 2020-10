Questione di karma/ Video, su Rai 3 il film con Fabio De Luigi (oggi, 3 ottobre)

Questione di karma va in onda oggi, 3 ottobre, a partire dalle ore 21:45 su Rai 3. Il film appartiene al genere commedia, è una produzione italiana ed è uscito nelle sale cinematografiche durante l’anno 2017. Inoltre, il regista del film è Edoardo Falcone, mentre la sceneggiatura è curata dallo stesso regista in compagnia di Marco Martani. Il cast del film presenta alcuni attori molto famosi all’interno del panorama cinematografico italiano come Fabio De Luigi, Elio Germano, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Isabella Ragonese e Massimo De Lorenzo. Le musiche della pellicola sono state curate dal maestro Michele Braga. La fotografia è stata messa a punto da Maurizio Calvesi mentre per quanto riguarda la scenografia è stata realizzata da Massimiliano Sturiale.

Questione di karma, la trama del film

Leggiamo la trama di Questione di karma. Giacomo è l’erede di grandi industriali. Tuttavia, nonostante alcuni possano considerarla una fortuna, Giacomo è un uomo triste, quasi depresso. Difatti, il padre è morto suicida quando lui aveva solo 4 anni e sembra proprio che l’erede non abbia superato mai questo trauma. Per questa ragione, Giacomo non si interessa molto alla vita aziendale e commerciale. L’uomo non ha interessi ed è incapace di trovare una passione, non riuscendo neanche a guidare un’automobile. Proprio per ciò, tutta l’eredità economica e la gestione dell’azienda viene affidata a Ginevra, la sua sorellastra, nata dal secondo matrimonio della madre con un uomo avido ed insolente.

Allo stesso tempo, dopo alcune letture, Giacomo inizia ad appassionarsi ad alcune letture che sembrano accendere una luce di speranza in lui. L’uomo crede nella reincarnazione e cerca qualcuno che gli dia delle conferme. Un esoterista che abita in un piccolo paese del centro Italia conferma queste sue supposizioni individuando in un certo Mario Pitagora la reincarnazione del padre di Giacomo. Il signor Pitagora è un uomo tormentato dai debiti, che abita a Roma, un vero e proprio scansafatiche. L’incontro tra Giacomo e Mario segnerà una svolta nella vita di entrambi e darà vita ad un’avventura a tratti comica ma molto emozionante.

